La relance éco : à Bourges, les forains plutôt satisfaits des fêtes Jacques Coeur, malgré le covid

Il y avait encore beaucoup de monde pour le dernier jour. Il faut dire que les forains avaient baissé les prix. "Tous les manèges étaient à deux euros. On en a fait beaucoup" se réjouit Océane et ses amis, ravis de l'aubaine. Les forains, eux, sont plutôt satisfaits. Le temps a été de la partie. Pour une reprise, cela s'est plutôt bien passé, estime Jacky Pedemay, forain de père en fils depuis cinq générations sur les fêtes Jacques Coeur de Bourges. "On fait moins bien que l'an dernier en chiffre d'affaires, mais pour une reprise, dans le contexte que l'on connait, on est plutôt contents. On peut dire que furent de belles fêtes Jacques Cœur. On craignait que les familles aient peur du virus et restent chez elles, mais on a su les rassurer. On a mis à disposition du gel hydroalcoolique.

Les clients se sont montrés raisonnables avec les gestes barrières et ont fait attention". Jacky Pedemay, l'un des forains présent à Bourges

Dernier jour des fêtes jacques Coeur de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le mètre de distance n'était pas toujours respecté, il faut pourtant bien l'avouer.. Le masque était simplement recommandé. Cette mamie a préféré le mettre pour accompagner son petit-fils. "Je pense que chacun devrait mettre un masque partout où il y a du monde. A chaque fois que mon petit-garçon va sur un manège ou mange quelque chose, je lui désinfecte les mains. Il faut rester vigilant et je trouve que ce n'est pas vraiment le cas ici". Les forains assurent pourtant avoir désinfecté régulièrement leurs installations.

Retour des manèges l'année prochaine à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ces trois premières semaines d'activité leur redonnent le sourire pour la suite. "Certains n'avaient pas encore travaillé cette année. Avant le confinement, les clients, on le voyait bien, pensaient déjà au Covid et dépensaient moins. Ces trois semaines nous permettent de refaire un peu de trésorerie pour payer nos charges en retard et l'entretien du matériel qu'on a fait durant le confinement. On espère que les municipalités vont continuer de nous faire confiance. Moi je pars pour 15 jours aux fêtes de Montargis. Surtout, j'espère que les gens n'auront pas peur de dépenser leur argent cet été et cet automne, étant donné le contexte économique actuel". A l'avenir, des portiques de désinfection pourraient même faire leur apparition à l'entrée des manèges explique Jacky Pedemay. "Ce sont des portiques qui dispersent du désinfectant en aérosol. Il suffit de passer dessous avant d'accéder à une installation. Ça devrait arriver bientôt et ça devrait rassurer beaucoup de monde". En espérant que le covid restera bien sage cet hiver.