La relance éco : à Bourgoin-Jallieu, comme ailleurs, le rideau sur l'écran s'est levé !

La dernière séance remontait à la mi-mars. Depuis, le rideau sur l'écran est tombé. Il se lève à nouveau ce lundi pour la plus grande joie des cinéphiles et des exploitants de salles. Mickaël Saez, le directeur du Kinépolis de Bourgoin-Jallieu est l'invité de "la relance éco" de France Bleu Isère ce lundi alors que son multiplex rouvre ses portes à 17h ce soir pour les premières séances à 17h30.

Qu’est-ce qu’on va pouvoir voir chez vous ce soir ?

Plein de choses ! On va retrouver des films qui étaient à l’affiche lors de la fermeture prématurée mi-mars, notamment "la bonne épouse" ou encore le film sur le Général de Gaulle. On va pouvoir aussi découvrir des nouveautés comme "The Hunt" et on a remis à l’affiche des films un peu moins récents mais plutôt cultes comme "Bohemian Rhapsody" ou carrément cultes tel "OSS 117". On a essayé d’en mettre un peu pour tout le monde.

Est-ce que vous avez ressenti la frustration de la part de vos clients habitués ?

Ce qui est sûr c'est qu'on a eu pas mal d’appels la semaine dernière pour nous demander les conditions d’ouverture et quel jour on allait rouvrir, ça fait plaisir ! Cette coupure nous a permis de se rendre compte que le cinéma était important pour beaucoup de personnes et on attend effectivement un retour de nos spectateurs avec plaisir.

Le décalage de certains blockbusters (tel James Bond en novembre) n’est-ce pas handicapant ?

Non ce n’est pas grave. On a de la chance en France d’avoir une production cinématographique très importante, très éclectique, très riche et on est certain d’arriver à faire plaisir à notre public. Le reste du monde est aussi en capacité de nous offrir plein de beaux films. Bref, on aura tout ce qu’il faut pour nos spectateurs.

Qu’avez-vous mis en place pour ce qui est des règles sanitaires ?

Tout est prêt : marquage au sol, port du masque fortement recommandé en salle et obligatoire dans la zone de confiserie et du guichet. On a apporté aussi quelques nouveautés comme la possibilité de réserver ses confiseries sur internet, pour rassurer ceux qui ne voudraient pas passer par l’espace confiserie. Et puis nous appliquons la règle du siège vide pour séparer les différents groupes comme l’exigent les règles sanitaires du gouvernement. Par ailleurs, à Kinépolis, on peut choisir son emplacement dans la salle lorsqu’on réserve pour une séance. On peut donc être placé à l’endroit où on le souhaite dans la salle, ce qui est un plus, en cette période.

