La relance éco : à Brantôme, les vans de Périgord VDL pourraient tirer profit de la distanciation sociale

La relance de l'éco s'intéresse ce matin à l'entreprise Périgord VDL (véhicules de loisirs), qui aménage des vans ou des fourgons pour en faire des campings cars de tourisme. Notamment sous la marque Font Vendôme. Elle emploie 240 salariés à Brantôme, en Périgord vert.

L'entreprise a bien sûr été touchée par la crise du coronavirus et du confinement comme le confirme Benaouda Abbou, le directeur du site de Brantôme.

"On a eu une activité réduite fortement à partir du 17 mars et on a repris une grosse partie de l'activité le 27 avril, et à partir du 4 mai, c'était 100%. C'est compliqué parce qu'on est dans un métier où les opérateurs peuvent être en contact à moins d'un mètre donc il a fallu réfléchir à une organisation du travail différente. Des protections plus poussées que le masque, puisqu'on a des opérateurs équipés de masques et de visières" explique le patron du site.

Ecoutez l'interview de Benaouda Abbou Copier

"On a notre production qui a redémarré normalement sur des commandes que l'on avait déjà qui nous permettent de tenir encore trois mois. Au delà, on est plutôt dans l'inconnu, parce que on espère que les clients vont revenir dans les concessions de campings car pour générer des commandes qui nous seront transmises" dit Benaouda Abbou.

Mais ensuite ? L'été où la distanciation sociale sera de mise, peut-il être favorable au marché du van aménagé où l'on se déplace uniquement en famille ?

"Dans les circonstances actuelles de déconfinement, de protection et de distanciation sociale, le produit que nous fabriquons est tout à fait adapté" sourit Benaouda Abbou.

"Les clients qui avaient déjà commandé reviennent prendre des infos sur les livraisons de leur véhicule. On a aussi des échos positifs sur la perception de nos produits, d'autres clients que ceux que nous avons habituellement s'intéressent aussi à ce produit du fait du déconfinement et de la distanciation sociale" dit le patron du site de Brantôme.

La chronique "La Relance de l'éco" sur France Bleu Périgord est à écouter tous les matins à 7h15 sur notre antenne.