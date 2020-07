"La relance éco" : à Brest, elle crée des vêtements doux pour les peaux hypersensibles

Des vêtements soyeux, près du corps, comme une seconde peau. C'est la promesse de Mayway Skin dont les tee-shirts, leggings et accessoires sont spécialement conçus pour les épidermes sensibles. Un "marché de niche" reconnaît la créatrice de la marque, qui ciblait initialement les quelque 100.000 personnes atteintes de maladies de peau en France.

Mais Morgane Dennielou, qui souffre elle-même d'une dermatite atopique sévère depuis l'enfance, a découvert que 15 à 20% de la population serait sujette à des démangeaisons, des irritations ou des réactions cutanées à cause des vêtements.

Respect de la peau... et de l'environnement

Pour éviter ces effets secondaires, toutes les coutures sont à l'extérieur et il n'y a pas d'étiquette. Mais surtout, Mayway Skin utilise des matières innovantes 100% naturelles comme le lyocell (fibre issue de la pulpe d'eucalyptus), le modal (obtenu à partir de cellulose de hêtre) et le SeaCell (lyocell enrichi de poudre d'algue). Les procédés de fabrication sont écologiques, avec peu d'eau et aucun solvant toxique. Les vêtements sont confectionnés au Portugal.

Manque de visibilité

Lucide sur le contexte économique, Morgane Dennielou avoue un manque de visibilité sur les prochains mois. Mais elle espère à terme tirer profit du changement de comportement des consommateurs, qui se tournent de plus en plus vers des produits éco-responsables.

La petite entreprise a dû s'adapter pendant le confinement, en lançant son site de vente en ligne. Les produits Mayway Skin sont également disponibles dans deux points de vente à Brest (Ich et Cap Vital Santé), deux parapharmacies au Relecq-Kerhuon et à Landerneau, et en thalassothérapie à Roscoff et La Baule. Le réseau de distribution pourrait s'étoffer prochainement, avec des projets à Concarneau, Pont l'Abbé et Rennes.