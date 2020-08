La relance éco : à Brest, la belle histoire des masques transparents

Leur idée de masque en PVC destiné aux sourds et malentendants a rencontré un tel succès que deux Brestoises ont décidé de breveter leur invention et de créer une entreprise. La production vient de débuter pour satisfaire les 3.000 premières commandes.

"L'université d'Oxford m'a appelé hier, un cabinet d'avocats avant-hier, ça n'arrête pas !" Rozenn Fichou semble un peu dépassée par le succès du masque transparent qu'elle a créé avec Mary Gourhant. Au départ, les deux Brestoises voulaient simplement se rendre utiles et aider en fabriquant des masques pendant le confinement. Les voilà à la tête d'une toute jeune entreprise en cours de création, Marozz.

70 essais

C'est en rencontrant une interprète en langue des signes qu'elle prennent conscience de l'utilité d'un masque qui permettait aux sourds de lire sur les lèvres. Rozenn et Mary se mettent au travail et réalisent pas moins de 70 prototypes différents avant de trouver le modèle parfait, actuellement en cours d'homologation.

Un brevet est déposé, et 200 exemplaires sont offerts à l'Urapeda, l'union régionale des associations de parents d'enfants déficients auditifs. "Les retours ont tous été très positifs" avoue Rozenn Fichou. Les médias et les réseaux sociaux font rapidement connaître leur invention, et les demandes affluent de tout le pays. "On reçoit encore au moins 50 mails par jour, impossible de répondre à tout le monde, surtout qu'on travaille à côté" précise Rozenn, qui vient de prendre deux semaines de congés pour... débuter la production des masques dans sa cuisine. Dans un premier temps, 3.000 commandes vont être honorées. Un test, en attendant peut-être de voir plus grand.

On ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur... on ne sait pas trop où on va !

Rozenn Fichou, qui ne savait pas coudre avant le confinement, s'y est mise... pour "aider". © Radio France - Nicolas Olivier

Les masques en PVC recyclé et recyclable sont dotés d'un support en lycra et d'une attache en tissu 100% coton. Ils sont vendus à 13,90 euros pièce, 14,90 pour ceux avec motifs. "La marge est toute petite" assurent les co-fondatrices de Marozz, qui ont investi leurs fonds personnels dans l'aventure. Assistante dans une entreprise, Rozenn n'envisage pas à ce stade d'en faire son métier. Mais l'idée n'est pas complètement écartée : "on est ouvertes à tout !"

