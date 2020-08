La relance éco : à Brest, un site internet pour déstocker les invendus de supermarché

Ce devait être la promotion de l'année dans son supermarché : la vente de lessive à petit prix. Finalement, l'offre n'a pas trouvé son public. Clément Posier, le directeur du Magasin U de Lanmeur dans le Finistère, s'est retrouvé avec plusieurs packs de lessive sur les bras. Il a alors eu l'idée de créer Ecolomic, un site internet qui permet d'acheter les invendus de supermarchés. Le site, la contraction d'économique et d'écologique, a déjà trouvé son public.

Des fruits et légumes moches

On y trouve des produits d'entretien, de beauté et d'alimentation dont la date de consommation est courte ou dépassée mais dont la consommation ne pose aucun souci. "On a tous chez notre mamie une boîte de galettes bretonnes périmées mais qui sont toujours aussi bonnes", s'amuse le chef d'entreprise. Le plus gros carton du site, lancé le 14 juillet dernier, reste à ce jour la vente de "fruits et légumes moches". Il s'agit de concombre, de tomates, hors-calibre ou légèrement abîmés mais totalement consommables.

Ecolomic - Facebook Super U Lanmeur

Jusqu'à -70% de réduction

La majorité des promotions s'étalent de -30 à -50% "parce que les produits sont achetés moins chers", jusqu'à -70% pour certains. La phase de test du site s'est arrêtée le 11 août dernier. Clément Posier va maintenant sonder ses clients pour récolter leurs avis, essayer de structurer son activité puis de proposer le concept aux fournisseurs. Le site devrait se lancer pour de bon d'ici octobre prochain.