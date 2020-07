La relance éco : à Brive, Team Sport Santé fait le pari de se lancer au sortir de la crise

"La relance éco" nous amène ce vendredi à la rencontre d'une entreprise qui fait un pari : celui de se lancer au sortir du pic de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'agit de Team Sport Santé, une structure sportive et médicale notamment portée par un ancien préparateur physique et des anciens kinés du CAB.

On espère que ça ira... mais il faut bien se lancer !

" La structure est composée de deux entités distinctes dans leur fonctionnement " indique Romain Dubois, l'un des porteurs du projet, " mais elles vont travailler main dans la main pour proposer une prise en charge globale des sportifs de tous niveaux et tous âges, mais aussi de non sportifs ". La partie santé fonctionnera comme un cabinet pluridisciplinaire avec un médecin du sport (Jean-Baptiste Couderc), un podologue (Mathieu Remaud) et deux kinésithérapeutes (Rémy Monteil et Benjamin Dubois). La partie sportive, " pour des pratiquants qui ont des problèmes aux genoux ou au dos, ou chroniques, par exemple " visera elle à mettre en place des programmes de travail et de renforcement.

Des effets positifs de la crise sanitaire ?

La crise sanitaire liée au coronavirus et au confinement a bouleversé les plans initiaux. " Nous devions nous lancer durant cette période " continue Romain Dubois, préparateur physique, mais elle aura finalement peut-être certaines vertus veut-il croire, alors que beaucoup de citoyens se sont mis au sport. " Cela a aussi montré que les gens sont en demande d'accompagnement sur cette question, ce que va permettre notre salle de sport par exemple. Notre principe était de vouloir _travailler en petits groupes_. Alors que les salles traditionnelles vont progressivement reprendre avec de plus en plus de pratiquants, nous resterons de notre côté sur un accompagnement en petit effectif pour accompagner au mieux ". Tout de même, la pérennité n'est-elle pas remise en cause ? " On va voir comment ça va se passer, mais il faut bien se lancer... On espère que ça ira, on compte sur notre dynamisme pour nous aider ! ".