La relance éco: à Bruay-la-Buissière, Waigeo qui a créé l'appli du RC Lens

L'application aurait dû être lancée fin mars mais la crise du coronavirus en a voulu autrement, et c’est donc lundi soir qu’a été lancée cette application pour Smartphone du RC Lens qui se veut un service supplémentaire pour les supporters des Sang et Or. Elle propose beaucoup de contenus exclusifs telles que des vidéos. Elle accompagne le supporter les jours de match dès son réveil aux sons des chants de Bollaert, jusqu’au stade où il peut télécharger la feuille de match, avoir des life tweet, le ralenti sur certains actions, faire des pronostics. Elle propose aussi des jeux, sous formes de quizz qui lui permettent de gagner des réductions sur la billetterie et la boutique.

Une appli "made in Artois"

Selon Arnaud Montewis, fondateur de Waigeo, aucun autre grand club de foot en France n’a une application aussi identitaire et axée supporters. La petite société, partenaire du club et qui totalise 25 salariés aujourd’hui, était en concurrence pour ce projet avec d’autres grandes pointures dans le domaine du sport mais le RCL Lens voulait une appli 'made in Artois'. Et Waigeo lui a fait cette appli sur mesure, conçue en partenariat avec le club.

le Racing Club de Lens en ligue 1 ! © Radio France - Emmanuel Bouin

La société n’en est pas à son coup d’essai. Créée en 2014, Waigeo a notamment créé l’application Myperischool qui permet de dématérialiser les inscriptions scolaires et para scolaires ainsi que les paiements, comme la cantine par exemple. Une centaine de communes et 20.000 familles l’utilisent en France ; ou encore Ma ville connectée, destinés aux citoyens qui leur donne des infos sur leur ville, un peu plus que le site internet.

Mais la société informatique a aussi des clients privés, comme Mondial Relay ou la Sanef, travaillant dans des domaines aussi variés que la finance, la grande distribution, la logistique, les autoroutes, les collectivités, les médias et maintenant les clubs sportifs. C’est encore elle qui a créé pour l’orchestre national de Lille, l’application Smartphony, qui permet d’en apprendre plus sur les compositeurs que vous allez écouter avant un concert ou encore, entre deux morceaux, durant la représentation, de faire des demandes au chef d’orchestre concernant le tempo ou les nuances. Tout récemment pour la réouverture du parc départemental d’Olhain, situé entre Bruay-La Buissière et Liévin, Waigeo a créé en trois semaines une application permettant la réservation des billets.