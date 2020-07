La relance éco : à Bruz, l'activité de l'agence ACP Sécurité est florissante depuis le confinement

Depuis le confinement, de nombreuses sociétés ont été mises en difficulté sur le plan économique, en raison d'un manque d'activité. Au contraire, l'agence de sécurité ACP à Bruz a obtenu de nombreux contrats pour filtrer les entrées et faire respecter les mesures sanitaires dans les commerces.

Erwan Michel reçoit dans les locaux de sa société bruzoise avec le sourire. Un sourire qu'il imaginait perdre au mois de mars, lors de l'annonce du confinement : "On a eu une grosse inquiétude, avec l'annulation de toute l'activité événementielle, des salles de spectacle et tout ce qui s'en suit. Les retombées économiques potentielles nous ont fait peur" explique le chef d'entreprise.

Mais très vite, de nouveaux contrats sont signés pour ses agents : "Avec les fermetures de certains chantiers qu'il a fallu surveiller, les agents nécessaires pour opérer les filtrages et faire respecter les mesures barrière dans les commerces... Les pertes liées à l'arrêt des contrats événementiels ont totalement été palliées. Nous n'avons pas eu recours au chômage partiel."

Erwan Michel a notamment obtenu un gros contrat auprès de La Poste, pour faire respecter les mesures Covid dans les agences rennaises. Mieux, ses effectifs sont passés de 34 équivalents temps plein avant le confinement à près de 60 aujourd'hui, et une projection à 80 dans les prochains mois.

Le secteur de la sécurité a également dû s'adapter à une nouvelle manière de fonctionner : "C'est limite encore moins compliqué. Sur un gros événement, on aura besoin de 100/150 agents mais sur une période courte. Maintenant c'est du travail sur du long terme, on peut prévoir les embauches donc ça équilibre les choses."

Il est toutefois difficile de pleinement se réjouir pour Erwan Michel, car c'est une crise sanitaire qui est la raison de son succès économique aujourd'hui : "Ça me fait penser à l'époque des attentats de Paris. A l'époque, on venait de se lancer et ça avait été un boum pour notre activité. Il fallait des agents de sécurité pour tous les magasins."