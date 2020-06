La "relance éco" : à Caliceo Bruges, il faut prendre sa température pour pouvoir entrer

La règle désormais à Calicéo Bruges, c'est un contrôle strict du client, "pour garantir la sécurité".

Parcours fléché

La première étape avant d'entrer et de plonger dans les bains à 34°, c'est la prise de la température, sur une borne automatique. Si vous affichez : 38, vous êtes obligé de faire demi-tour. Ensuite, le parcours est fléché explique Mathieu Peigné le directeur. "Il y a "distribution de gel hydroalcoolique à l'accueil, puis les hôtesses d'accueil dirigent les clients vers les vestiaires, les bassins ou le sauna, réexpliquent les nouvelles règles en vigueur et veillent à limiter les croisements". L'eau des bassins est filtrée et désinfectée. "On est déjà dans un univers très aseptisé. On traite au chlore et on a augmenté les doses tout en restant évidemment dans la réglementation". Dans tout le bâtiment, le ménage est fait plus régulièrement : nettoyage des zones de contact toutes les heures, et mise à disposition de lingettes pour les clients qui souhaiteraient encore plus.

Retour progressif aux 190 000 clients par an ?

Ce protocole a été validé par le Ministère des sports et l'Agence Régionale de Santé. Et Calicéo l'a élaboré, dès le lendemain de la fermeture le 15 mars. Les bassins ont été vidangé. Les bâtiments désinfectés et le système de traitement de l'air a également été revu. Des investissements lourds mais obligatoires pour tenter de faire revenir les clients. Ce sera sans doute "très progressif" imagine Mathieu Peigné. Avant la crise sanitaire, Calicéo Bruges attirait 190 000 clients par an.

Dernière précision, les enfants de moins de 12 ans, ne sont plus admis. Et la capacité d'accueil est revue à la baisse : maximum 300 personnes en même temps, au lieu de 400 avant le coronavirus.

