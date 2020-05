"La relance éco" : à Camon, un déconfinement solidaire pour Emmaüs

Direction Camon dans la Somme pour cette nouvelle "relance éco". Là-bas, l'antenne Emmaüs a rouvert ses portes depuis mardi dernier. Après presque 8 semaines de confinement et un gros manque à gagner, la réouverture est une excellente nouvelle pour Pascal Orillard, le directeur.

Après une semaine de réouverture, le bilan est positif du côté d'Emmaüs à Camon. Les clients étaient au rendez-vous et le directeur souligne "des chiffres honorables" concernant les recettes, par rapport à d'habitude.

Les deux mois de confinement ont été compliqués pour l'ensemble des antennes Emmaüs en France. Pour la première fois en plus de 70 ans d'histoire, l'association a été obligée de lancer un appel aux dons au niveau national.

A Camon, seul Emmaüs du département, la trésorerie a permis de limiter les dégâts, mais au total c'est 90 000 euros de perte pour l'antenne qui emploie 35 compagnes et compagnons. Pascal Orillard rappelle aussi qu'aucune subvention de l'état n'est versée à la fondation.

Sans notre travail, on nous enlève une partie de nous-même

Plus dur encore que les soucis de trésorerie, l'absence de travail a été compliqué à vivre pour les membres d'Emmaüs. La réouverture était donc très attendue dans les rangs des compagnons.

Du côté des clients, l'impatience de retourner farfouiller dans l'un des trois entrepôts camonois se faisait aussi ressentir. "Plusieurs clients m'appelaient pour savoir quand on allait rouvrir, on est un peu comme une grande famille" se souvient le directeur.

Pascal Orillard, directeur d'Emmaüs Camon au micro de France Bleu Picardie Copier

Des mesures sanitaires mais la même ambiance

Evidemment, des mesures ont été prises pour la santé de tous. Du gel hydroalcoolique est disponible en libre service dans chacun des trois entrepôts et les employés portent des masques.

Sur place les clients sont "courtois et respectent les distances de sécurité", aucun problème à souligner en cette première semaine de réouverture.

Malgré tout, l'ambiance reste la même, il est toujours possible de chiner et fouiller parmi les caisses de vêtements et de livres. Le nombre de visiteurs est désormais réduit à une cinquantaine par jour.

L'espace livre d'Emmaüs Camon © Radio France

En ce qui concerne les dons, ils sont en augmentation par rapport au début du mois de mars. Chaque don est stocké entre 24 et 48 heures avant d'être mis en vente.

Les locaux d'Emmaüs à Camon sont ouverts du mardi au samedi de 14h à 17h30 et le samedi dès 10h.