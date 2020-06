La relance éco : à Canet, les clubs de plage préparent aussi la réouverture

S'il est désormais possible de boire un café ou de déjeuner dans les bars et restaurants, il faudra patienter sans doute un peu avant de déguster un cocktail les pieds dans le sable, face à la grande bleue. A Canet-en-Roussillon, les propriétaires de clubs de plage sont toujours en train d'installer leurs établissements. "Pour nous, il était très compliqué d'anticiper cette date du 2 juin" explique Erik Mullie, patron du restaurant "Côté Plage" et président de l'association des clubs de plage canétois. "Nous avions l'autorisation préfectorale pour monter nos établissements dès le mois de mars mais sans date de réouverture, c'était délicat. On ne peut pas laisser un établissement sur la plage sans activité et avec du gardiennage. Les premières installations ont débuté il y a seulement trois semaines. _Certains collègues vont donc pouvoir ouvrir dès ce week-end_. Mais pour la grande majorité il y en a encore pour une bonne dizaine de jours."

Un avantage : l'espace

A l'instar les bars et restaurants classiques, les clubs de plage vont devoir mettre en place des mesures de sécurité sanitaire. Avec un avantage : l'espace. "La surface de nos établissement est très très large, _à l'air libre_" confirme Erik Mullie. "Malgré les restrictions nous serons capables d'accueillir une bonne partie de notre clientèle." Des clients très attendus évidemment. "Tout le manque à gagner depuis le mois d'avril est définitivement perdu. Mais la priorité c'était de rouvrir ! Ne serait-ce que pour l'emploi..."

L'interview d'Erik Mullie est à réécouter ici.