"La relance éco" : à Captieux, la Maison Seguin sort du puits

La pâtisserie, installée en Sud Gironde et qui fabrique le puits d'Amour, l'une des spécialités culinaires du département, a rouvert son atelier de fabrication et ses trois boutiques bordelaises le 11 mai. Et les clients gourmands sont revenus.

-30% de chiffre d'affaire, ses 11 salariés au chômage partiel, la Maison Seguin a été ébranlée mais elle a les murs solides. "Ça a été une période très anxiogène pour moi, pour mes salariés, pour toutes nos familles, explique le gérant Brice Leguillon, on était un peu dans l'inconnu. On a raté Pâques qui est le deuxième événement de l'année après Noël. Mais j'ai l'impression que les gens ont repris leur vie et le plaisir de partager des puits d'Amour autour d'une table. On va voir. Un chef d'entreprise, il se projette à un, trois, quatre ans. Là aujourd'hui, on se projette de semaine en semaine parce qu'on ne sait pas.""

Un petit frère au puits d'Amour

Pendant le confinement, celui qui a repris l'affaire en 2013, avoue avoir beaucoup réfléchi pour protéger l'un des emblèmes de la gastronomie girondine. Ses boutiques de Captieux, de Caudéran, des Chartrons et celle du marché des Capucins étant fermées, il a refait son site internet et mis en place un système de vente à emporter.

Le puits d'Amour aura un petit frère à la rentrée. - @MaisonSeguin

Le pâtissier admet que la machine est en train de redémarrer et que les clients n'ont pas oublié son biscuit à la crème. Et il travaille sur deux projets pour donner un coup d'accélérateur à la rentrée. D'abord le passage au bio du puits d'Amour et surtout, pour le mois de septembre, la naissance d'un petit frère. Une sucrerie rassemblant les mêmes ingrédients mais dont la forme sera différente.

