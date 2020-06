La relance éco: A Cardo, le luthier Emile Tamagna espère un été en musique

Sur les auteurs de Bastia, à Cardo, Emile Tamagna a subit de plein fouet le confinement. Les luthiers ont une activité qui est en effet directement liée au monde de la culture. L'interdiction des concerts et autres manifestations culturelles les a forcé à fermer boutique.

Les fabricants et réparateurs d'instruments à cordes ont été durement touchés par la crise sanitaire et le confinement avec l'arrêt total de tous les concerts et autres manifestations.

Dans son atelier du village de Cardo, sur les hauteurs de Bastia, Emile Tamagna exerce avec passion depuis plus de 20 ans le métier de luthier. Guitares, violons et violoncelles, les instruments à cordes n'ont aucun secret pour lui.

Son activité a été stoppée net le jour où le gouvernement a décrété le confinement et l’interdiction de toute manifestation culturelle. Depuis ce jour, plus aucun musicien n'est venu frapper à la porte de son atelier.

A présent, l'activité redémarre timidement avec la reprise des concerts et des spectacles d'animation. Les musiciens ont enfin retrouvé le chemin d'A Luteria, dans le respect des normes sanitaires qui imposent une prise de rendez-vous afin de ne pas se croiser dans l'atelier, ainsi que la désinfection systématique des instruments.

Pour consulter la page Facebook de la Luteria d'Emile Tamagna, cliquer içi