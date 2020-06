La relance éco à Carentan : le menuisier Laudescher continue d'innover durant la crise

Installée à Carentan, l'entreprise Laudescher s'est imposée ces dernières années comme l'un des spécialistes de l'aménagement architectural en bois. La société familiale a subi les effets du ralentissement du secteur du bâtiment mais a mis à profit sa baisse d'activité pour préparer l'avenir : entretien avec son Directeur général associé, Rodrick Carrasco.

Dans quel état économique se trouve la société Laudescher au sortir de 2 mois de confinement?

Rodrick Carrasco : Après deux mois de confinement on reprend progressivement une activité un peu plus cohérente. Nous nous sommes arrêtés 15 jours avant une reprise le 30 mars. Au plus fort de la crise, seuls 7,5% des chantiers étaient ouverts néanmoins on continuait à produire avec une équipe limitée. Nous n'avons pas encore retrouvé le niveau d'activité antérieure mais avec la réouverture des chantiers, nous avons beaucoup plus de facilités à livrer nos clients et nous retrouvons un chiffre d'affaire raisonnable.

Rodrick Carrasco, Comment qualifieriez vous le marché aujourd'hui?

Il reprend des couleurs. En fait, pour que nous puissions produire, il faut des chantiers à livrer et comme le secteur du bâtiment a été très impacté, les choses redémarrent lentement. D'autant que les différents intervenants sur les chantiers ne peuvent pas travailler tous ensemble en raison des mesures barrières. Autour du 4 mai, il n'y avait encore qu'un chantier sur deux d'ouvert. Petit à petit, ils reprennent tous. Ca redémarre!

Certaines entreprises ont adapté leurs productions à la crise. Avez vous eu cette démarche?

Nous avons aussi profité du confinement et de la baisse d'activité pour proposer des nouvelles offres comme des cloisons pour séparer les espaces dans les cafés, les bureaux , les mairies ou les établissements scolaires. C'est une déclinaison de notre savoir-faire sous forme de cloisons et je pense que ça devrait intéresser autant les clients privés que publics. Et puis nous en avons profité pour déposer un dossier de labellisation Entreprise du Patrimoine vivant (EPV) qui est le seul label reconnaissant les PME de plus de 50 ans ayant des savoirs-faire d'excellence. Nous espérons être retenus.

A vous entendre, l'entreprise Laudescher est plutôt confiante en l'avenir?

Nous étions plutôt en bonne santé avant la crise. Maintenant nous sommes plutôt optimistes, avec la volonté de progresser. Pour cela nous nous lançons d'avantage dans le commerce électronique et la digitalisation de l'entreprise pour être plus forts encore dans le nouveau contexte économique issu de cette crise.

