La relance éco : à Castillon-du-Gard, Julie Verdier espère vite retrouver des mariés à photographier

Vous cherchez le photographe pour votre mariage ? Ne cherchez plus ! Julie Verdier, 28 ans, en a fait son métier depuis maintenant une dizaine d'années. Malheureusement, comme beaucoup de chefs d'entreprises, d'artisans et de commerçants, cette pétillante gardoise a dû composer avec un très fort ralentissement économique pendant les 2 mois de confinement. Pire pour elle, c'est aussi la saison qui arrive qui se présente mal : celle des mariages. Beaucoup sont annulés, la plupart du temps repoussés à l'année prochaine, faute de pouvoir rassembler tous les invités, en raison des mesures sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus.

"Arrêt total de l'activité. Rien. Des annulations, des reports. Pas de travail les prochains mois pour les mariages. Pareil avec les séances en familles." Julie Verdier, photographe professionnelle

Basée sur Castillon du Gard, elle se déplace dans toute la région Occitanie, Provence. En ce moment, son entreprise est à l'arrêt, ou presque. "Si tout va bien, le prochain mariage, pour moi, c'est le 8 août, explique-telle. Mais du coup, les mois de mai, juin et juillet sont perdus pour moi". Elle est aussi spécialisée dans les photos de famille, et compte sur la fête des mères, par exemple,. Mais c'est loin d'être simple, en ce moment, avec les mesures barrières, de convaincre les familles à accueillir du monde dans leurs maisons.

Julie, en attendant, fait le dos rond. Financièrement, elle a bénéficié d'aides de l'Etat pour compenser, pour temporiser, et laisser passer la tempête, mais "ça ne comble pas toute la perte, ça permet de survivre. C'est compliqué financièrement, oui"

Si elle peut aussi proposer ses services dans le secteur de l'immobilier, sa priorité reste le contact humain. Et elle pense beaucoup aux mariés, pour qui la période est aussi propice à gâcher la fête, ce jour qui souvent doit devenir le "plus beau de la vie". . "Pour eux, c'est au moins 1 an de préparatifs. Ils sont au plus mal au niveau du moral, dit-elle. Alors elle garde le contact, et les soutient. "On s'appelle régulièrement, on cherche les meilleurs solutions ensemble, pour eux comme pour mon entreprise. " Avantage, ça renforce le lien avec les mariés. "Nos clients nous choisissent, mais je choisis aussi "mes mariés".. C'est toujours une aventure humaine, ils voient à quel point on est proche d'eux."

