La relance éco : à Cavaillon, le MIN reprend une activité normale, après un pic pendant le confinement

Le Marché d'Intérêt National de Cavaillon a subi un pic d'affluence, pendant le confinement. Les petites épiceries de quartier se sont approvisionnées sur place et en plus grande quantité que d'habitude. Le déconfinement entraîne un retour à une activité normale.

Les employés du Marché d'Intérêt National de Cavaillon sortent du confinement... fatigués. Pendant deux mois, ils n'ont pas arrêté une seconde. L'affluence a fortement augmenté pendant cette période.

"L'explication est simple, note le directeur du site, René Molle. Nos clients sont principalement des magasins de détails de fruits et légumes, des épiceries de quartier ou de village. Ils se sont retrouvés avec une clientèle en augmentation. Les Français voulaient éviter les grandes surfaces, et avec la fermeture des restaurants et des cantines, ils ont beaucoup cuisiné."

Nouveaux réflexes

Résultat : une fréquentation record pour le MIN de Cavaillon. Mais pas d'embauche pour autant, la période était trop incertaine. "Tout le monde s'est donné à fond pour satisfaire les demandes", souligne René Molle.

Aujourd'hui, les choses se calment. Le site retrouve son activité habituelle - avec de nouveaux réflexes bien sûr. Les clients ne peuvent plus toucher les produits. Ils peuvent choisir les caisses, mais pas les fruits. "On ne peut plus se permettre de mettre les mains dans les colis", note le directeur. On ne se serre plus la main, on s'écarte les uns des autres... C'est dommage, mais c'est comme ça."

France Bleu Vaucluse est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?