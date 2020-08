La relance éco : à Caveirac, Les Péquélets, une nouvelle boutique de vêtements à la conquête des enfants

"Je ne regrette vraiment pas de m'être lancée dans cette aventure. je suis en train de réaliser mon rêve" : Alicia Carayol-Grandé affiche un sourire radieux. La boutique qui a ouvert ses portes en juin dernier, juste après le déconfinement, fonctionne déjà très bien. Pourtant, la période n'était pas forcément propice mais la jeune femme a choisi de franchir le pas malgré les difficultés : " Ça a été un peu compliqué. J'avais prévu toute une campagne de publicité dans les écoles, les crèches, autour des activités périscolaires et tout a été annulé. Du coup, j'ai tout misé sur Facebook et Instagram et, dès l'ouverture, beaucoup de mamans ont commencé à me suivre et finalement ça a bien fonctionné".

Pour Alicia, ouvrir une boutique pour enfants sonnait comme une évidence : "Pour en avoir parlé avec des mamans, elles mes disaient que ce type de magasin manquait en Vaunage. Il fallait se rendre à Nîmes pour habiller et chausser nos enfants, c'était un peu galère". La jeune femme a également opté pour des marques très connues, Levi's, Chipie ou encore Kickers : "Ce sont des marques incontournables. Nos parents, nos frères, nos sœurs les ont portées à travers les générations. Et ces marques ont su se renouveler. Bien sûr, c'est un peu plus cher à l'achat, mais la qualité est au rendez-vous".

Les Péquélets ne demandent qu'à grandir

Les affaires marchent bien et la collection va même s'enrichir à partir du 17 août prochain explique Alicia : "Je vais proposer les produits d’une amie, une jeune créatrice de l’atelier Pipelette. Elle confectionne des sacs pour les enfants de la crèche à la maternelle. Ce sont des pièces uniques. Par la suite, nous présenterons une gamme plus étendue pour les listes de naissances, par exemple". Les Péquélets ne demandent qu'à grandir.

Les Péquélets - Chemin de Vermaciel à Caveirac. Contact : 06 58 94 64 17. Retrouvez également toute la gamme de produits sur la page Facebook.