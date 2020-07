La relance éco : A Chalezeule, Le Criollo a perdu 70% de son chiffre d'affaires durant le confinement

"Le Criollo va bien compte-tenu des circonstances" reconnait Isabelle Blateyron, la propriétaire de la chocolaterie, installée à Chalezeule, près de Besançon. Depuis le mois de juin, les clients sont revenus au Criollo, explique cette ingénieure de formation, à la tête de la chocolaterie artisanale depuis un an et demi. "Ça fait vraiment très très plaisir à la fois de les revoir et de les retrouver. On en avait envie. On en avait besoin et merci à eux" ajoute Isabelle Blateyron.

Le Doubs Frisson, l'un des produits phares de la chocolaterie Le Criollo. © Radio France - Anne Fauvarque

Car le confinement lié à la pandémie de Covid-19 n'a pas épargné la petite entreprise, à quelques semaines de Pâques. Le Criollo a perdu 70% de son chiffre d'affaires. "C'est énorme, reconnaît la présidente de l'établissement. Et c'est tombé en pleine période Pâques qui est notre deuxième plus grosse période de l'année . On a une activité très très cyclique". Donc avec le retour des clients, "oui c'est une reprise" affirme Isabelle Blateyron.

On a limité la casse

Car les préparatifs de Pâques avaient débuté fin février. Donc mi-mars, la chocolaterie avait déjà beaucoup produit. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté et le commerce a fermé. Mais rapidement, Le Crillo a proposé un drive-in. "On a fonctionné comme ça pour Pâques. Mais on a pu faire que 30% de chiffre d'affaires dans ces conditions. Les gens ne se réunissaient pas, se souvient la dirigeante. C'était très compliqué pour tout le monde. On a limité la casse".

A Chalezeule, la chocolaterie Le Criollo a perdu 70% de son chiffre d'affaire pendant le confinement. © Radio France - Anne Fauvarque

Dons de chocolats aux Ehpad

Pour autant l'entreprise n'a quasiment pas eu à "jeter" ses chocolats. "On a donné aux Ehpad, à la banque alimentaire, confie Isabelle Blateyron. On a très peu jeté. On a retravaillé certaines matières, comme le chocolat blanc qu'on peut refondre, contrairement aux pralinés. Et puis on vend encore des chocolats, à 50% de réduction".

Aujourd'hui Isabelle Blateyron semble confiante. Il faut dire que "l'entreprise se portait très très bien au niveau trésorerie" à la veille de la crise et qu'elle a bénéficié des aides de l'Etat pour maintenir son activité.

