La relance éco : à la communauté Emmaüs de Chambéry, "il y a eu un avant et un après appel aux dons"

Comme pour toutes les associations, le déconfinement a été signe de soulagement pour Emmaüs, notamment à la communauté de Chambéry. La fermeture des locaux pendant plusieurs semaines a eu bien sûr un important impact économique. En effet, les ventes étant arrêtées, il n'y a plus eu d'entrée d'argent. La communauté a ainsi dû survivre grâce à sa trésorerie. L'activité a donc repris mais avec un fonctionnement bien particulier. Mathilde Caplier, responsable de la communauté Emmaüs de Chambéry fait le point.

Ça y est Mathilde Caplier, les dépôts et salles de vente ont rouvert, notamment à Chambéry. Le public est-il de nouveau au rendez-vous ?

Oui, notre public et les donateurs sont effectivement au rendez-vous mais il y a une différence par rapport à avant. Traditionnellement à Emmaüs quand on ouvre le rideau il y a énormément de gens qui courent pour avoir les bonnes affaires, là ce n'est pas le cas. Comme on filtre à l'entrée, ça va moins vite mais les clients sont compréhensifs et prennent davantage leur temps. Malgré le masque et le mètre de distance on sent également que tout le monde a envie de discuter. Emmaüs, ce n'est pas un magasin ordinaire mais un lieu de rencontre avec toute une dimension sociale qui est très importante à nos yeux. Elle a dû manquer à une grande partie de notre public.

Et justement pour accueillir de nouveau ce public, quelle organisation est mise en place ?

Dans la salle de vente de la communauté on peut désormais avoir 200 personnes maximum présentes en même temps, avec également une autre limite de nombre selon les stands. On a beaucoup de matériel qui arrive alors on a une toute nouvelle organisation avec la mise en place de chapiteaux, de caisses, de zones tampon, où le matériel arrive tel jour et ne ressort pas avant quatre jours. Là seulement il est envoyé en atelier puis à la vente. On a également baissé le plafond d'utilisation de la carte bancaire, il est désormais à 1 euro. Enfin, le port du masque est obligatoire.

Emmaüs a lancé un appel aux dons pendant le confinement. A-t-il été entendu et constatez-vous encore aujourd’hui une solidarité ?

Oui, on sent vraiment une solidarité et on constate que l'appel aux dons a eu des retours positifs. Les étudiants d’un lycée ont par exemple décidé de nous donner l’argent prévu pour leurs sorties, qui ont donc été annulées à cause du coronavirus.

Il y a véritablement eu un avant et après appel aux dons. Nous avons eu de nouveaux donateurs, qui ont fait des petits dons spontanés mais cela est vraiment signe de soutien, ce qui fait beaucoup de bien. On a également davantage de dons matériels, sûrement car les gens ont profité du confinement pour faire du tri.

_____________________________________

France Bleu Pays de Savoie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?