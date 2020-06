La relance éco : à Chambord, le château affiche neuf millions d'euros de pertes et compte sur vous

Après le parc, rouvert depuis le 11 mai, le château de Chambord (Loir-et-Cher), accueille de nouveau du public à partir de 9h ce vendredi 5 juin. Le directeur général du Domaine de Chambord Jean d'Haussonville annonce que l'établissement a déjà perdu neuf millions d'euros de recettes en raison du confinement et compte sur les touristes venus de l'Hexagone pour se relancer et "sauver" la saison. Interview (à réécouter ici).

Un million de visiteurs en 2019, deux fois moins en 2020 ?

Pour Jean d'Haussonville s'attend à une saison particulière, "on perd tous les groupes scolaires, tous les groupes de seniors, notamment ceux qui viennent aux spectacles équestres qui ne sont pas encore rouverts, _on perd tous les visiteurs étrangers_, donc l'heure est grave. Si on avait au moins une compensation partielle par nos compatriotes venant des villes où ils ont été confinés, ce serait déjà pas mal."

Une situation qui aura des conséquences importantes, "nous sommes très inquiets pour la situation économique, nous pensons perdre la moitié de nos recettes, or nous finançons nous mêmes la totalité des salaires et nous dépendons à 90 % des recettes touristiques. Par conséquent, ce qui se passe est catastrophique pour nous."

Des mesures mises en place pour limiter les pertes

Pour faire face, le Domaine a pris plusieurs, "nous avons mis en place _un gros plan d'économies_, notamment en supprimant tous les événements culturels de cette année, en réduisant la communication, en réduisant tout" précise Jean d'Haussonville. "Notre objectif, c'est bien de préserver tous les emplois permanents du Domaine de Chambord. La seule chose que nous nous sommes permis de faire, c'est de ne pas recruter de saisonniers cet été, ça fait quand même 35 personnes. Mais nous préservons les emplois de 186 personnes."

"On a perdu neuf millions d'euros de recettes depuis mars, on s'en sort avec des économies, plus de 20% d'économies sur le budget de fonctionnement, et par l'annulation d'un an et demi, voire deux ans, de travaux sur le monument. On ne maintient que les travaux d'urgence, motivés par la sécurité, c’est quand même un coût important, y compris pour la filière patrimoine localement" explique le directeur général du Domaine de Chambord.

Entretenir les monuments

Car pour Jean d'Haussonville, le Domaine doit aussi penser aux entreprises et aux professionnels qui l'entour, "il est très important de soutenir les hôteliers-restaurateurs mais il faut aussi _penser aux entreprises du patrimoine_, aux artisans, aux compagnons du devoir, qu'il ne faut pas perdre, car on a besoin de leurs compétences. Si on veut faire une belle saison touristique en 2021, redonner la France un beau visage pour un tourisme de patrimoine, il faut entretenir nos monuments."

"Venez visiter les monuments, c'est votre pays, quand vous venez, vous redonnez du sens à notre travail car ce que nous faisons, nous le faisons pour notre public", conclut Jean d'Haussonville en s'adressant aux habitants de la région Centre Val-de-Loire et de toute la France hexagonale.