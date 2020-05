La relance éco : à Champrepus, le parc animalier rouvre ses portes

"On est fin prêts et très heureux". Ce mercredi 20 mai sonne comme un soulagement pour le nouveau directeur du zoo de Champrepus, Damien Carles. Après plus de deux mois de confinement, le site accueille ses premiers visiteurs dès 10 heures, à la veille du pont de l'Ascension.

C'était important de rouvrir pour une raison économique d'abord. Nous sommes une entreprise. Lors des vacances de février, on e eu une météo assez pluvieuse, du vent qui nous a obligé à fermer le parc plusieurs jours. Là, avril, c'est notre troisième mois de l'année. Donc, avec le confinement, on arrive à 40% de chiffre d'affaire en moins si on arrive à faire une saison correcte en juillet et en août

La préfecture de la Manche a donné son accord pour rouvrir l'établissement. Mais dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. "La santé de tous, la sécurité de nos équipes et de nos visiteurs sont nos priorités", explique Damien Carles. Ainsi, un protocole est mis en place :

des colonnes de gel hydroalcoolique sont réparties dans le parc

des marquages au sol matérialisent la distanciation sociale à l'accueil

un sens de visite a été mis en place

des panneaux informatifs rappellent les gestes barrière à adopter au cours de la visite

des plexiglas ont été mis en place au niveau des caisses

les salariés de l'accueil et du snack sont équipés de masques et/ou visières

Toute la partie animalière est visible. Notez que les panthères ont intégré leur nouvel espace le vendredi 15 mai. "Afin qu’elles puissent s’habituer à leur nouvel environnement, elles resteront quelques jours dans leurs loges puis prendront petit à petit possession des lieux", indique le parc sur sa page Facebook.

Durant la visite du parc, le port du masque est fortement conseillé. Les jeux pour les enfants ont été fermés. Le restaurant reste fermé, mais l'espace snack est ouvert dès 11h45 à 18 heures, avec seulement de la vente à emporter. "Malheureusement, on a du enlever les tables, les bancs et les chaises. C'est un petit peu contraignant", commente le directeur.

On compte sur les visiteurs pour relancer la machine, en particulier les locaux dans un premier temps

