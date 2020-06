« La relance éco » : à Chanverie, soulagement pour la brasserie artisanale Mélusine

Chaque jour, France Bleu Loire Océan s'intéresse à la reprise économique dans notre région. Ce mardi, gros plan sur la brasserie artisanale Mélusine qui se réjouit de la réouverture des bars et des restaurants.

La brasserie artisanale Mélusine, en Vendée, brasse 15 000 hectolitres par an

Cette brasserie artisanale située entre les Herbiers et Cholet, réalise habituellement 40% de son CA avec les bars et restaurants de la région. La réouverture de ces derniers est un vrai soulagement pour Laurent Boiteau, gérant de cette brasserie artisanale qui espère que les consommateurs seront au rendez-vous.

La Brasserie Mélusine qui a vu sa production chuter, depuis la fermeture des bars et restaurants en mars dernier, et qui a subi l’annulation des festivals comme le Helfest à Clisson ou Poupet à St Malo du Bois qui représente 20% du CA annuel de l’entreprise. Mais Mélusine a tout de même pu compter pendant le confinement sur la solidarité vendéenne « Des entreprises, des clubs de foot, des associations ont vendu notre bière en direct pour nous aider, grâce à ses actions on va finir notre mois a -20% » déclare Laurent Boiteau.

La brasserie artisanale Mélusine fabrique exclusivement des produits artisanaux - Brasserie Mélusine

Les enseignements de la crise

Un moindre mal pour cette brasserie artisanale qui va revoir prochainement sa stratégie commerciale « On est très dépendant de la restauration, peut-être qu’il va falloir être plus présent en grande distribution » analyse le gérant de la Brasserie vendéenne.

La brasserie Mélusine qui malgré cette crise sanitaire ne manque pas de projet, dans les cartons, le rachat d’une autre brasserie artisanale dans les prochains mois.

"La relance éco" Brasserie Mélusine Copier

