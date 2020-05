"La relance éco" : à Château-Gontier, l'imprimerie Faguier Print & Pack conçoit un masque en papier recyclable

À l’imprimerie Faguier Print and Pack à Château-Gontier sur Mayenne, les équipes ont mis à profit la période difficile de crise sanitaire pour innover avec de nouveaux produits comme un masque en papier recyclable et des kits de signalétiques pour faire respecter les gestes barrières.

A Château-Gontier sur Mayenne, l'imprimerie Faguier Print & Pack (entreprise reprise en 2018) innove. Pendant la période de confinement, et alors que l'activité était réduite, l'entreprise a imaginé et créé un masque en papier à usage unique. Un masque alternatif à destination des commerces et des entreprises pour leurs clients. Ce masque a la particularité d'être adaptable et d'être recyclable en pouvant se jeter dans les poubelles de tri sélectif. Attention, ce masque n'est pas homologué tout simplement car il n'existe de certification pour les masques en papier.

Le masque papier, une fois plié, peut se porter environ une heure. © Radio France - Gildas Menguy

Des kits de marquage au sol

Sur sa lancée, l'imprimeur a eu l'idée de concevoir des kits pour les entreprises et les établissements recevant du public. Des kits pour permettre de faire respecter les gestes barrières et la distanciation avec des bandes au sol, des adhésifs ronds, des panneaux, etc.

Différentes gammes sont proposées par l'imprimeur castrogontérien. © Radio France - Gildas Menguy

Tout cela a été créé bien plus dans le but de créer une cohésion au sein de l'entreprise que pour faire du business expliquent les dirigeants.

Les différents produits sont en vente sur la boutique en ligne créée pour l'occasion : www.imprimerie-faguier.com