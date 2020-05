"La relance éco" : à Château-Gontier-sur-Mayenne, ADX Groupe propose des tests Covid-19 aux entreprises

En Mayenne pendant le confinement, certaines entreprises ont su se diversifier et d'adapter dans un contexte sanitaire très contraint. C'est le cas d'ADX Groupe, spécialiste du diagnostic à Château-Gontier-sur-Mayenne. Habituellement l'entreprise de près de 320 salariés en France, propose un large panel de diagnostics concernant l'amiante, le plomb mais également tout ce qui concerne les risques biologique et les risques à la personne. Face à l'épidémie du coronavirus les dirigeants du groupe ont vite compris qu'ils avaient une carte à jouer, un service à proposer aux entreprises et aux collectivités.

"L'idée n'est pas d'en faire une opportunité malsaine dans une situation qui l'est déjà assez. L'objectif c'est de proposer un service que l'on maîtrise, une réflexion circonstanciée, et une collecte qualifiée avec un geste technique d'échantillons qui seront pertinents pour représenter l'ensemble d'un local et une situation donnée" explique Arnaud Rivoalen, directeur technique-adjoint en charge du plan Covid chez ADX Groupe.

Poignées de portes, cafétéria

Concrètement, ce spécialiste propose à ses clients un diagnostic sur l'efficacité du ménage dans les entreprises par exemple et le dépistage du virus sur des petites surfaces grâce à la technique de l'écouvillon, une tige cylindrique. "On envoie un membre de nos équipes dans les entreprises, avec du matériel de protection approprié. Il va collecter avec un écouvillon des surfaces d'intérêts que l'on aura définies au préalable en accord avec le client. Si c'est une mairie par exemple pour son école" poursuit Arnaud Rivoalen. Poignée de porte, bureaux, chaise, machine à café, autant d'endroits en contact avec l'Homme et donc des foyers potentiels du Covid-19. "Le virus a une durée de vie éphémère dans certains milieux, de 24 à 72 heures. Il n'est pas exclu d'être contaminé par le contact avec des surfaces dans des toilettes ou dans une cafétéria, dans des locaux communs" termine le directeur technique-adjoint d'ADX Groupe. Au-delà des tests Covid-19 chez ses clients, les équipes d'ADX Groupe traquent aussi les bactéries et les champignons sur les postes de travail par exemple.

France Bleu Mayenne est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 6h15 et 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre département (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?