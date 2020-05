"La Relance Éco" : à Châteauroux, KSB réinvente sa façon de travailler

Les lignes de production de l'entreprise KSB à Châteauroux n'ont pas vraiment vu la différence pendant le confinement. "Nous avions environ la moitié de nos salariés en présentiel et un bon tiers en télétravail, avec un roulement de présence sur le site. Les autres étaient en arrêt pour garder les enfants. Nous avons maintenu en moyenne 75% à 80% de notre activité en avril par rapport à avril 2019" explique Bruno Monjoint, responsable du site de Châteauroux.

L'entreprise, spécialisée dans la fabrication de pompes, n'a pas constaté de réel impact dans son carnet de commandes : "Nos pompes vont essentiellement être utilisées dans des circuits avec de l'eau. Donc beaucoup de nos clients ont une activité considérée comme indispensable et n'ont pas arrêté pendant le confinement. Bien sûr, nous avons eu pendant un moment des difficultés à nous approvisionner en pièces détachées arrivant d'Espagne, mais cela s'est vite arrangé".

Pour autant, quelques inquiétudes subsistent pour l'avenir : "Nos commandes dépendent de projets nécessitant de gros investissements au long cours. Il faut donc voir ce que cela va donner dans quelques mois..."

Reste que la crise du Covid-19 aura profondément modifié les usages. Dans cette entreprise, le télétravail n'était pas une habitude. Il est en passe de le devenir : "Déjà, certainement jusqu'à l'été, nous garderons une grande partie de nos équipes en télétravail, avec une présence à tour de rôle. Ne serait ce que parce que certains de nos bureaux ne permettent pas de garantir les 4m2 obligatoires par salarié. Mais au delà de cela, on a vraiment découvert ce qu'était le télétravail de manière massive. Il va y avoir des effets durables. Et cela a des implications : par exemple, on imprime beaucoup moins. Cela change nos process et cela aura un impact à long terme".

L'entreprise fabrique 3500 pompes par an en moyenne, dont 80% sont exportées.