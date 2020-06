"La Relance éco" : à Châteauroux, les agences de voyage s'adaptent à la crise du Covid-19

"Cet été, je découvre la France !" C'est un peu le mot d'ordre pour les vacances estivales qui approchent à grand pas. Crise sanitaire de Covid-19 oblige, les déplacements à l'étranger sont très limités. Les agences de voyages sont donc contraintes de s'adapter à cette situation inédite. Partir à l'étranger ressemble à un parcours du combattant. "Tout s'est arrêté. Au niveau des frontières et des accords entre les pays, c'est compliqué. Vous pouvez proposer un vol à la vente et la compagnie aérienne va tout annuler quelques jours après", explique Pierre Doucet, de l'agence "Terre d'Ailleurs" à Châteauroux. "Et puis, est-ce qu'il faut être en quarantaine à l'arrivée ? Est-ce qu'il faut se faire dépister avant ? Tout n'est pas prêt", ajoute-t-il.

Un net recul de l'activité touristique

À Terre d'Ailleurs, Pierre Doucet ne s'en cache pas : les derniers mois ont été très durs. Les avions cloués au sol, le confinement, tout cela a fait chuter l'activité de l'agence de voyages. Entre 1 200 et 1 500 séjours ont été reportés entre juin et septembre. "Depuis la réouverture le 12 mai, nous avons vendu des voyages mais beaucoup moins qu'en temps normal. On a des réservations en baisse de 70 à 80% par rapport à une période estivale habituelle", explique Pierre Doucet.

Les destinations locales privilégiées

La reprise est lente mais le tourisme local et français va un peu profiter de cette situation. "C'est l'occasion de découvrir notre magnifique pays, de découvrir nos territoires. On peut aller sur la côte Atlantique, on peut aller en Bretagne, on peut aller en Savoie, en Corrèze, sur les plages du Touquet", sourit Pierre Doucet. "On n'a pas besoin d'aller loin et de payer cher pour se faire plaisir", ajoute-t-il.

Cet été, 80% des réservations dans les agences de voyage concernent des destinations françaises.