"La Relance Éco" : à Châteauroux, un complexe sport et bien-être flambant neuf

La structure est gigantesque. Plus de 7 000 mètres carrés dédiés à la pratique de plusieurs sports et aussi à la détente avec un espace bien-être. Dans les anciennes usines Auga de Châteauroux, le complexe "Les Quatre éléments" ouvre ses portes ce mardi 18 août. Deux terrains de foot à cinq, un terrain de basket 3x3, des terrains pour faire du badminton, du squash, du padel, un espace fitness et musculation. Et puis pour se détendre et se prélasser, vous pourrez faire du hammam, aller dans un jacuzzi ou un sauna. Un espace bien-être complété par des salles de massage et un salon de coiffure. Enfin, un bar-restaurant permet de manger sur place.

Ce sont quinze mois de travaux et plus de quatre millions d'euros d'investissements qui se concrétisent. "Les Castelroussins vont avoir de la chance. C'est une structure grosse pour une ville comme Châteauroux. Mais c'est notre ville, on s'y sent bien et on avait envie de développer ça ici", explique Christine Denormandie. Elle, son mari et leurs enfants sont à la tête de ce projet qui se veut familial. "L'objectif, c'est vraiment de pouvoir passer une journée ici. Vous louez un terrain le matin pendant une heure, vous déjeunez et ensuite vous allez faire une séance de spa et vous êtes là jusqu'à 18 heures", ajoute-t-elle.

Le crédo des Quatre éléments, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Il est possible de prendre des abonnements pour certaines activités. Mais l'idée est aussi de réserver un créneau horaire quand ça nous arrange. "J'aime bien faire un sport mais je n'ai pas envie de m'inscrire dans un club ou une association parce qu'il y a des cours sur une journée précise avec des horaires précis. Alors que là, vous pouvez réserver un terrain quand vous voulez", précise Christine Denormandie.

C'est un projet très ambitieux pour la ville de Châteauroux et le département de l'Indre. "De se projeter, c'est compliqué. C'est tout nouveau, on ne sait pas ce que ça veut donner. On a peur d'être reconfiné. On ne le souhaite pas donc on va prendre toutes les précautions sanitaires. Le pire serait d'avoir des cas positifs dans le complexe", ajoute Christine Denormandie. Le port du masque est obligatoire partout dans le complexe. On peut l'enlever seulement quand on fait du sport et assis au restaurant. Et l'accès aux spas est limité à 20 personnes, deux fois moins que prévu.

