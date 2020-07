La relance éco : A Chatelaillon, le BTS Tourisme de plein air peut se préparer à distance

C'est une conséquence inattendue de la crise sanitaire qu'on traverse depuis le mois de Mars : les étudiants du CIPECMA, le centre interconsulaire de perfectionnement et d'enseignement de Charente Maritime, n'ont plus besoin de venir physiquement jusqu'à Chatelaillon. Depuis le confinement, tout peut se faire à distance, sans avoir besoin de se déplacer. La formation BTS Tourisme de plein air a été créée il y a 7 ans. C'est une formation unique en France. La formation dure deux ans, en alternance : 6 semaines théoriques soit à Châtelaillon, soit donc désormais à distance, et 12 semaines en entreprise. Les demandes sont nombreuses. Chaque promotion du BTS Tourisme de Plein Air compte 18 étudiants maximum.

Le CIPECMA à Châtelaillon, centre interconsulaire de perfectionnement et d'enseignement de Charente-Maritime - Jean-François Augé / Studio Ouest