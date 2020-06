" La relance éco ": à Châtellerault, une plateforme en ligne pour donner plutôt que jeter

"La tonte de pelouse par exemple, pour l'un c'est un déchet mais son voisin en a peut-être besoin pour nourrir ses poules ou protéger ses fraisiers." Ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on dit récup' et réemploi. C'est pourtant l'une des nombreuses choses que l'on peut proposer, et récupérer, sur la plateforme Par ici la récup' lancée par l’agglomération de Châtellerault début juin explique Fabien Le Puil, chargé de mission économie circulaire.

Evidemment, cela marche aussi avec un sèche-cheveu mais aussi un reste de peinture ou du lait pour bébé. L'essentiel est de donner au lieu de jeter. "Il suffit d'aller sur le site, de rentrer son code postal et puis ont peut s'inscrire et déposer l'annonce avec la photo", explique Fabien Le Puil. Une sorte de Leboncoin où tout est gratuit et près de chez soi, grâce à la recherche par code postal. L'agglomération de Châtellerault va même directement dans les déchetteries pour convaincre les particuliers de déposer leurs objets sur la plateforme ou même le faire à leur place.

Une concurrence aux associations ?

Pas question de faire de l'ombre à Emmaüs ou Audacie (association de récupération de textiles à Châtellerault). "La plateforme a l'immense avantage de leur offrir une vitrine avec une présentation, affirme Fabien Le Puil, et puis quand on dépose son objet on peut cocher une case qui donne la priorité à ces associations pendant 24 heures si elles sont intéressées".

La plateforme se veut aussi un complément aux gratiferias, grandes foires aux dons, déjà organisées par l’agglomération de Châtellerault.