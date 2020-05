La relance éco : à Châtillon-le-Duc, le magasin Self Tissus ouvre avec un mois de retard

Spécialisé dans la vente de tissus, Self Tissus propose tout le nécessaire pour effectuer des travaux de couture. En plus de l'espace boutique, Self Tissus propose un bar un coudre, avec des machines à disposition ainsi que des ateliers couture encadré par un animateur.

L'enseigne a ouvert il y a quelques jours avec plus d'un mois de retard, en raison de l'épidémie de coronavirus. "On devrait ouvrir le 11 avril normalement, mais avec le covid, on a été bloqué", explique Anthony Poyer, le gérant de Self Tissus.

Paradoxalement la vente de tissus est devenu commerce essentiel avec la crise sanitaire mais "ce n'était pas la volonté de départ" explique Anthony Poyer. "L'idée c'est vraiment de proposer un magasin à vivre ou les vendeurs sont avant tout des conseillers".

Une ouverture en pointillés

Après un mois d'attente, le magasin a pu ouvrir, tout le concept n'est pas encore effectif. "On n'est pas à 100 %, car il nous manque de la marchandise, c'est un peu frustrant", se désole Anthony Poyer.

À cause de la crise sanitaire, Anthony Poyer n'a pas reçu tout son matériel dans les temps. "On a des soucis avec certains fournisseurs. Il nous manque encore les machines à coudre qui arrivent d'Allemagne", raconte le gérant.

Alors pour le moment, le bar à coudre est à l'arrêt. Les ateliers couture sont aussi mis à l'arrêt pour respecter les gestes barrières au coronavirus. "L'animateur est proche des clients sur les machines, donc c'est compliqué en ce moment", confie le gérant de Self Tissus.

S'adapter au virus

En plus des gestes barrières au coronavirus, Self Tissus à du s'organiser pour adapter son activité à la situation sanitaire. "Ca complique notre organisation. On ne peut pas laisser les clients se promener librement dans le magasin, ni toucher les tissus, alors _chaque client est servi par un vendeur_. Ca crée une file d'attente, mais on ne peut pas faire autrement et les clients le comprennent", raconte Anthony Poyer.

Même si le concept de la boutique n'est pas encore complet, Anthony Poyer est ravi d'avoir pu ouvrir. "Ca fait du bien de reprendre le travail, on est très heureux, et on a de la chance, on travaille bien pour l'instant", témoigne le gérant.

