La relance éco: à Cheix-en-Retz, ça roule pour Travel Camper

C’est confirmé , les français plébiscitent les vans et le camping-car depuis le déconfinement , ce mode de vacances est pour beaucoup devenu synonyme de liberté « Les gens ont pris conscience que le van apporte cette liberté de voyager, c’est un format de vacances idéal» s’enthousiasme Wilfried Alteirac , cocréateur de Travel Camper. Depuis 2011, avec son associé Maël Cussoneau, ils aménagent des combi Volkswagen selon un calendrier bien rodé « On achète des vans utilitaires neufs en décembre, tout l’hiver on les aménage, entre avril et octobre on les loue puis à la fin de la saison on les revend et ainsi de suite » explique le codirigeant de Travel Camper.

Le van séduit de plus en plus de vacanciers - TC

Chaque année Travel Camper aménage, loue puis vend une quinzaine de vans et cette saison malgré un printemps sans location, l’été est au top « Souvent c’était un peu mou début juillet et fin août, cette année c'est complet tout l'été et septembre commence à bien se remplir » déclare Wilfried Alteirac.

Créé en 2011 Travel Camper qui a des agences à Nantes et Bordeaux, vient d’emménager dans un nouvel atelier plus grand, toujours à Cheix-en Retz, ce qui va permettre de préparer, louer et vendre encore plus de vans la saison prochaine.

