La Relance Eco: A Chenôve, Adhex "fait le gros dos" et promet de ne pas licencier

Dans votre voiture, l'autocollant collé à l'intérieur de la portière qui indique la pression des pneus a très certainement été produit ici à Chenôve, tout près de Dijon.

Adhex, 340 employés est un spécialiste de l'adhésif "On travaille avec Renault, PSA, Daimler, ou Ford " détaille le président du site Roland Delabrosse. "On fabrique toutes les étiquettes qui sont apposées dans l'habitacle ou le moteur des Renault et des Peugeot, on fait aussi des joints d'étancheité, des pièces de décoration ou des éléments qui se glissent dans la carrosserie et servent d'isolation phonique dans votre voiture."

Une pièce qui se cache dans la portière de votre voiture, fabriquée par Adhex © Radio France - Olivier Estran

Temps partiel, mais pas de plan social

Les ventes de voitures justement relèvent la tête, mais pour ce sous-traitant industriel le redémarrage est encore progressif.

"Les constructeurs ont tous repris le travail mais au ralenti, toutes leurs équipes ne sont pas encore au travail , alors du coup ça se répercute chez nous. Nos employés restent à temps partiel, à 75% de leur activité." explique Roland Delabrosse.

"On pense que notre chiffre d'affaires aura baissé de 12% à la fin de l'année, avec un recul de 30% pour la part d'activité automobile. On peut limiter la casse en s'appuyant sur d'autres secteurs qui se portent mieux . On fabrique toute sortes d'adhésifs pour l'industrie et aussi pour le médical, on produit par exemple des pansements."

"On passe le mauvais cap en faisant le gros dos, on s'appuie sur les aides du gouvernement avec le chômage partiel, on mise aussi sur l'export dans les secteurs qui marchent mieux."

"Il n y aura pas de plan social, promet Roland Delabrosse, ce n'est pas du tout notre objectif, on a constitué une bonne équipe, on veut donc garder tout le monde. On espère revenir tous à temps complet à la rentrée. Le marché de l'automobile annonce une reprise pour fin août, on va aviser. Contrairement aux autres années, il n' y aura pas d'augmentation de salaires, ce n'est pas possible. On en a discuté avec nos syndicats, et ils l'ont bien compris "

L'usine va s’agrandir, mais un peu plus tard

Tout cela ne remet pas en cause le projet d'extension du site de Chenôve. 15 millions d'euros pour un nouveau bâtiment et des nouvelles machines. "Notamment une destinée à fabriquer des pansements" détaille Roland Delabrosse. "Le projet a été lancé en 2018, alors on ne va pas y renoncer. On prend notre temps, voila notre force: on mise sur le long terme. On pense que tout sera terminé pour le 3° trimestre 2021."