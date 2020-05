La relance éco à Cherbourg : le confinement n'a rien enlevé aux ambitions du Petit Vapoteur

Tanguy Gréard et Olivier Drean, les co-fondateurs du Petit Vapoteur, ont su préserver leurs équipes et leurs résultats durant le confinement.

Les deux mois de confinement forcés ont eu une incidence exceptionnelle sur l'activité économique. Dans la plupart des cas, les entreprises ont vu leurs chiffres d'affaire s'effondrer. Mais certaines sociétés ont négocié sans trop de difficultés cette période, au prix d'innovations dans la façon de travailler. Témoignage de Tanguy Gréard, l'un des co-fondateurs de la société cherbourgeoise, "Le Petit Vapoteur", numéro 1 européen de la vente en ligne de cigarettes électroniques.

Durant les deux mois de confinement, vous avez pu poursuivre votre activité?

Tanguy Gréard : Absolument, car nous avons été considéré comme entreprise d'utilité publique par le gouvernement, ce qui nous a permis de continuer de travailler en s'adaptant et en travaillant uniquement avec le personnel qui était volontaire et disponible pour se rendre au travail. Nos équipes étaient réduites et des salariés des bureaux sont venus travailler sur les postes d'expédition des commandes. Par ailleurs, nous avons limité les heures d'ouverture du site marchand pour réguler le nombre de commandes et être en mesure de les honorer avec nos équipes restreintes. Et ça a marché!

Tout ce qui peut être fait à distance se traduit par le maintien du télétravail.

Avez-vous perdu du chiffre d'affaire?

TG : Non le chiffre d'affaire de la vente en ligne est resté stable et correct tout au long de la période même si ça a été plus dur pour la vente physique en raison de la fermeture de la plupart de nos magasins sachant que ceux qui sont restés ouverts ont réalisé un tout petit chiffre d'affaire du fait du faible nombre de clients.

Depuis lundi, l'entreprise fonctionne "en mode déconfinement". Qu'est ce que ça change concrètement pour Le Petit Vapoteur"?

TG : Ce qui a changé d'abord, c'est un retour sur la base du volontariat d'une grande partie de notre équipe, notamment parmi les préparateurs de commandes. Mais nous avons laissé une partie du personnel en télétravail dans la mesure du possible. Tout ce qui peut être fait à distance se traduit par le maintien du télétravail. Et puis nous sommes confrontés aux difficultés de garde d'enfants de certains salariés mais on s'adapte et on s'en sort très correctement.

On a revu notre modèle d'expédition et nous sommes désormais plus rapides dans nos procédures qu'avant le confinement.

Y a-t-il des enseignements positifs à tirer de cette crise concernant l'organisation et la façon de travailler pour le futur de votre société?

TG : On a découvert les vertus du télétravail et des téléconférences et on s'aperçoit que ça peut suffire dans de nombreux cas donc on va tenter de maintenir cette nouvelle manière de travailler. On a aussi revu notre modèle d'expédition de commandes car étant moins nombreux, nous avons dû les rationaliser pour être suffisamment efficaces et nous sommes désormais plus rapides dans nos procédures d'expédition qu'avant le confinement. Ce sont des éléments positifs à conserver.

Est-ce que ça veut dire que vous avez gagné en productivité et que vous pourriez être tentés de vous passer d'une partie de votre personnel?

TG : On pourrait se dire cela, sauf qu'on déborde de nouveaux projets et nous aurons besoin de tous nos salariés pour cela, notamment pour le développement de notre réseau de boutiques physiques. Les travaux ont forcément pris du retard mais nous restons sur l'objectif de 40 à 50 magasins ouverts à l'horizon 2021!

