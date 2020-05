"La relance éco" : à Cherbourg, les coiffeurs prêts pour le coup de feu

Comme son nom ne l'indique pas, Michel Barbier est coiffeur, et ne s'occupe pas des barbes. Mais quand il s'agit de s'exprimer sur la reprise de l'activité économique après la période de confinement, ce coiffeur dont le salon est installé dans le centre piétonnier de Cherbourg n'est pas du genre à couper les cheveux en quatre... Entretien.

Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures de la reprise du travail?

Michel Barbier : Je suis impatient. C'est comme si j'allais jouer un match de foot capital. Je suis à fond. Ne pas travailler durant 2 mois ou presque, ça a été très long. Certains clients m'ont demandé de les coiffer à la maison, mais c'était hors de question.

Economiquement, la période de confinement a-t-elle été difficile?

MB: Evidemment, mais l'Etat a quand même été à la hauteur en apportant de l'aide. On a pu toucher l'aide de solidarité de 1500 euros et mon employée n'a rien perdu de son salaire normal. La Région aussi a répondu présent. Alors évidemment, on a eu des charges. Ce qui serait bien c'est que les bailleurs fassent un geste avec les loyers car c'est notre plus gros poste de dépense.

Parvenez-vous à reprendre ce matin avec le matériel adequat?

MB: Grâce à la chambre des métiers, nous avons des gants. Ce qui a é&té le plus difficile à trouver, ce sont les peignoirs jetables. Ensuite et bien nous désinfecterons le matériel après chaque coupe, les locaux, les clients viendront avec des masques et nous porterons le masque et une visière... On est prêt!

Que donne votre cahier de rendez-vous?

MB: Il est plein pour les jours à venir. Je n'ai pas un quart d'heure pour manger à midi. Ce sera du non-stop ou presque de 8 heures du matin à 20 heures. Et ça va être comme cela durant un mois. Les salariés doivent comprendre que c'est important pour rattraper une partie du chiffre d'affaire qui nous a échappé durant 2 mois.

Et les clients, vous sentez qu'ils sont sereins à l'idée de venir s'installer dans le siège du coiffeur?

MB: Il faut les rassurer, surtout les personnes âgées. Certaines m'ont d'ailleurs demandé si je pourrai me déplacer à leur domicile. Pour certains habitués je vais sans doute leur rendre ce service. Ca prendra du temps avant que les gens viennent dans les commerces sans aucune appréhension.

Retrouvez la chronique "La Relance éco" dans la Manche, tous les matins, à 7h15 sur France Bleu Cotentin.