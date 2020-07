La relance éco: à Cholet, Nicols a le vent en poupe

Depuis plus de 30 ans, Nicols construit et loue des bateaux sans permis et habitables pour des croisières fluviales en France et en Europe. Après un printemps compliqué, avec la crise sanitaire, la saison estivale se présente bien pour l’entreprise choletaise.

Et si le tourisme fluvial était l’un des gagnants de ces vacances post-confinement ? Chez Nicols à Cholet, on est persuadé que ce mode de vacances a une carte à jouer cet été « Juillet et août s’annoncent bien, on a une progression du taux de réservation de 15 à 20 % par rapport à l’année dernière, on ressent un engouement pour le tourisme fluviale » annonce Corinne Dufaud, directrice commerciale de Nicols.

Des bons résultats malgré l’absence des touristes étrangers « Pour l’instant dans les nationalités qui réservent, ce sont des touristes des pays voisins, qui arrivent en France en voiture. Les clients qui avaient l’habitude de venir en avion seront totalement absents, notamment les touristes des États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, qui sont pour nous habituellement des marchés intéressants. Heureusement cette saison, on aura beaucoup plus de français que les années précédentes » déclare Corinne Dufaud. Des touristes français qui vont pour la plupart découvrir le tourisme fluvial « Peut-être que dans quelques années on se dira que c’était un mal pour un bien, si cela nous permet de progresser sur le marché français » poursuit la directrice commerciale de Nicols.

L'entreprise de Cholet conçoit des bateaux de toutes tailles - Nicols

L’entreprise de Cholet qui était en pleine croissance avant la crise sanitaire, va poursuivre ses projets de développement avec la création cet hiver de nouveaux modèles de bateaux. Nicols réfléchit également à proposer de nouvelles destinations fluviales dans les mois à venir.

Nicols emploie 50 salariés, compte 20 bases nautiques en France, 7 autres en Europe (Pays-Bas, Allemagne, Portugal et Hongrie)

La relance éco: Nicols à Cholet Copier

