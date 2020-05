"La relance éco" : à Cognac, le golf sort du bunker

Pour accueillir les passionnés en toute sécurité, le Golf du Cognac a dû multiplier les mesures sanitaires : du gel hydro-alcoolique à l'accueil et aux trous 1, 10 et 18 ; la désinfection des voiturettes ; des départs tous les quarts d'heure ; et on ne touche ni les mâts à côté des trous, ni les balles des adversaires.

L'une des joueuses de golf rencontrées sur le parcours © Radio France - Pierre MARSAT

La période de confinement a été catastrophique pour les dirigeants du Golf du Cognac. Deux mois sans pouvoir jouer et sans accueillir quiconque. La note est salée : environ 100 000 euros de manque à gagner, selon l'évaluation de la présidente du club, Marie-France Wittmann.

Marie-France Wittmann (présidente) et Christophe Goilot (responsable), dirigeants du Golf du Cognac © Radio France - Pierre MARSAT

Malgré tout, la saison est enfin lancée pour le Golf du Cognac et ses 600 membres. Entre 100 et 120 joueurs se retrouvent chaque jour sur le parcours, et ils veulent oublier ce printemps si particulier. Atout de poids pour le Golf du Cognac, le chef étoilé Thierry Verrat de la Ribaudière à Bourg-Charente vient de prendre les cuisines du restaurant du golf.