La relance éco : à Concarneau, la conserverie Gonidec doit faire face à une demande très importante

Alors que la production ralentissait avec le confinement... La demande explosait pour les produits de la conserverie Gonidec! "On s'est retrouvé fin mars avec une demande très importante qui nous a mis sous tension, explique Jacques Gonidec, on avait une augmentation de 80% au mois de mars, et de 60% sur avril.

"C'est énorme, donc ça s'est fait avec un gros déstockage, car la production ne pouvait pas absorber une telle demande. Un conserveur de poisson, ça travaille sur stock, et fort heureusement le stock qui était important à cette période nous a permis d'absorber les commandes".

Respecter les distances entre salariés sur les lignes de production

Contrairement à d'autres entreprises, le secteur de l'agro-alimentaire est déjà très équipé en protections. Ce qui a changé les choses avec le coronavirus, ce sont les distances imposées entre les ouvriers sur les lignes, qui complique l'organisation : "Maintenant que la saison de la sardine démarre, on grossit l'effectif, toujours en _aménageant les lignes_, c'est à dire en distanciant les personnes. On va essayer de monter en production".

Baisse de productivité, mais des solutions en réflexion

Jacques Gonidec explique que c'est un pari compliqué: "Nos lignes sont équipées pour avoir 40 personnes par ligne, un poste tous les 60 cm. Donc à partir du moment ou on fait _un poste sur deux_, la quantité de boîtes produites dans la journée baisse de moitié, c'est mathématique."

"On a une baisse de productivité donc de rentabilité, qu'on a pas encore chiffré, mais on essaye de mettre en place des systèmes de protection, pour essayer d'augmenter le nombre de personne sur la ligne, regarder aussi si on peut étendre les journées, c'est ce genre de chose sur lesquelles on travaille".