La relance éco : à Couëron, Mprod refuse de subir la crise

La création de scénographies, de stands pour des conventions, des congrès ou des salons, c’est habituellement le quotidien de Mprod. Mais avec la crise sanitaire l’entreprise de Couëron a vu son activité se réduire comme peau de chagrin « Il a fallu réfléchir à des alternatives, comme nous on conçoit des stands, on a eu un flash » explique Aymeric Dargnies, co-gérant de Mprod. Avec son associé, ils imaginent alors un sas d’accueil, qui s’installe à l’entrée des hypermarchés ou des entreprises. C’est une sorte de grand portique en bois équipé de distributeur de gel hydro-alcoolique, d’écran diffusant des vidéos rappelant les gestes barrières. Un sas qui existe en deux versions avec différentes options : caméras thermiques, système de comptage des clients… « On a pris le meilleur de la technologie qu’on a intégré dans un joli stand accueillant, cela dédramatise la situation » rajoute Aymeric Dargnies

Fabrication de sas anti-covid dans les locaux de Mprod à Couëron - Mprod

Sauver l'année de l'entreprise

Mprod a installé ses trois premiers SAS anti-covid, le 10 mai dernier dans la galerie Océane à Rezé. La société de Couëron est selon Aymeric Dargnies en contact avec d’autres entreprises, reste à convertir les demandes de renseignements en bon de commande ! L’objectif des deux patrons est de sauver l’année de leur entreprise, « On est tous les deux travailleurs non salariés, il faut trouver des solutions pour gagner de l’argent » déclare Aymeric Dargnies.

Et pour séduire une clientèle encore plus large, Mprod va, dans les prochains jours, lancer un nouveau modèle plus petit, sous forme de corner.

"La relance éco": Mprod invente un sas anti-covid Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?o