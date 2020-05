La relance éco : à Courbessac il a quitté le secteur médical pour devenir fleuriste

A 29 ans, Yoan Losciuto est installé comme fleuriste à Courbessac (Gard). Cet ancien du milieu hospitalier, à Montpellier, s'est reconverti en tout début d'année pour une nouvelle passion : devenir fleuriste. Sa boutique "Kukka, le secret des fleurs" est installée au coeur de la galerie marchante de l'Intermarché de Nîmes Courbessac. Mais manque de chance, le confinement a été déclaré... 1 mois seulement après son ouverture.

"On a ouvert le 10 février, pour fermer le 14 mars. Evidemment ça a été compliqué, reconnaît-il. Parmi les inconvénients, on a peiné à obtenir des aides de l'Etat ou des banques, parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire, on n'avait pas la trésorerie. Le seul avantage, mis à part la perte de plantes, pour _6000 à 8000 € de perte sèche_, on n'avait finalement pas beaucoup de frais engagés, si ce n'est le crédit pour la création. Le plus dur, ça a été le début du confinement, déclaré en quelques heures. "

"C'est un peu tôt pour dire si je m'en sors. On a des objectifs par semaine. On les atteint. Pour l'instant on sauve les meubles". Yoan Losciuto

Quelle stratégie, du coup, pendant le confinement ? Il s'est adapté, très vite, notamment parce qu'il est féru de réseaux sociaux, d'Internet."L'idée pendant le confinement, ça a été de se servir des réseaux sociaux". 1300 personnes le suivent sur sa page Facebook. "Et ça m'a permis de faire quelques ventes en livraisons ; ça a créé une clientèle qui ensuite est venue au magasin. Par ailleurs, on a créé des tombolas sur les réseaux sociaux, notamment pour Pâques, une fête importante pour les fleuristes. Les français sont joueurs, et ils le sont restés malgré l'épisode un peu morose."

Sa boutique est installée 100 rue des Mousquetaires, à Nîmes. Mais vous pouvez aussi commander en "drive" votre bouquet pour la fête des mères, pour cela rendez-vous sur sa page Facebook "Kukka, secret des fleurs".

Vous pouvez aussi retrouver ici en podcast tous les épisodes de la "Relance éco" sur France Bleu Gard Lozère.