La relance éco : à Cruviers-Lascours, l'alcool de Grap'Sud a permis de fabriquer du gel hydroalcoolique

Rien ne prédestinait le groupe agro-industriel Grap'Sud dont le siège social est basé à Cruviers-Lascours (Gard) à fournir de l'alcool pour des hôpitaux, des pharmacies et plus largement des laboratoires de production de gels hydroalcooliques pendant la crise sanitaire du COVID-19. Tout est parti de sa filiale basée en Alsace, la première région touchée par l'épidémie et progressivement toutes les distilleries du groupe ont suivi. "On a été submergé de demandes d'alcool confie Yoann Maillard, le directeur marketing de Grap'Sud. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément. On était en fin de campagne agricole et la disponibilité de stocks d'alcool sur le marché que ce soit l'alcool de raisin comme le nôtre ou l'alcool de betterave était moins importante. On a donc fait au mieux et de manière spontanée, on a suspendu certains marchés pour pouvoir libérer de l'alcool et pouvoir répondre aux demandes des hôpitaux, des pharmacies ou autres pour fournir de l'alcool neutre pour la production de gel hydroalcoolique."

150.000 litres d'alcool livrés

Pour cette mission, le groupe Grap'Sud a dû s'adapter. "Nous habituellement, notre unité de vente, c'est la citerne ! Un camion de 300 hectos et là on a eu des demandes sur des bidons donc on a dû mobiliser du monde et improviser des ateliers d'approvisionnement pour des conteneurs de 1000 litres, des bidons de 5 litres, trouver ces contenants et organiser une chaîne humaine pour les conditionner et les remplir de manière satisfaisante d'un point de vue sanitaire." Grap'Sud a fourni cet alcool à un prix inférieur par rapport à celui que le groupe avait contractualisé avec ses clients. Le groupe a également offert de l'alcool à des SDIS, des lycées et à certaines structures médicales. Au total, 150.000 litres livrés. Le groupe n'en possède plus une goutte.

Des nouveaux marchés ?

Grap'Sud ne s'attendait pas à livrer de l'alcool pour ce type d'utilisation. "Au bout d'un moment confie Yoann Maillard, nous rentrons dans des routines. Nous produisons de l'alcool pour des filières qui sont bien installées, nous avons des parts de marché que nous défendons, que nous développons mais nous n'envisagions absolument pas ce débouché." La crise a aussi permis de développer de nouvelles relations localement. "apDes laboratoires que nous ne connaissions pas sont venus vers nous, des liens de proximité se sont créés avec des pharmacies par exemple. Un autre tissu économique et social s'est mis en place. Ça va peut-être donner lieu à d'autres échanges économiques, une fois que les choses se seront tassées." Pour le groupe agro industriel, la crise sanitaire aura donc eu des effets inespérés.