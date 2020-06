La relance éco : à Custines, la marque Moovprotect se réinvente en produisant des ouvre-portes

Comment ouvrir une porte sans toucher la poignée ? Depuis l'apparition du covid-19, c'est le nouveau dilemme du quotidien. "Le problème se pose à monsieur tout le monde, dans sa vie de tous les jours, assure Frédéric Patard, dirigeant de l'entreprise FPS. Et aujourd'hui je vois qu'il y a très peu de solution efficace et avec un compromis meilleur rapport qualité-prix."

Pour répondre au besoin, la marque Moovprotect, propriété de l'entreprise FPS, basée à Custines, a développé deux produits innovants. Le premier, pour les particuliers, est un porte-clef revisité, facile à transporter dans sa poche. Il permet d’ouvrir la porte sans y toucher, en crochetant la poignée. Le deuxième produit s’adresse aux entreprises et collectivités : fixé sur les poignées, il permet de tirer la porte avec son avant-bras.

Deux nouveaux produits en moins de trois semaines

L’entreprise s’est appuyée sur son savoir-faire dans la protection et la sécurisation de machines et de process industriels, notamment dans le secteur automobile. Mais il a fallu s’équiper, en commandant notamment des imprimantes 3D, avec l’aide de la région. Un système de vente en ligne a aussi été mis en place. Une nouveauté puisque l'entreprise ne s'adresse habituellement qu'à des professionnels. "En tout, nous avons mis trois semaines, se félicite le dirigeant. C'était un gros challenge, dans une période compliquée puisque chacun était en télétravail."

Moovprotect a développé un produit pour les particuliers, sorte de porte-clef revisité pour ouvrir la porte sans la toucher. - Moovprotect

Les résultats sont déjà là. "On a des commandes en ligne tous les jours, deux commandes quotidiennes, explique Frédéric Patard. Sans avoir énormément communiqué, rien que le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Les premières livraisons se passent bien."

Ça donne de l'espoir et du travail !

Un nouvel élan qui motive les 28 salariés de l'entreprise. "Ça donne de l'espoir et du travail ! s'enthousiasme le manager. Et ça nous valorise auprès des gens, à qui on apporte des solutions concrètes."

L'entreprise envisage déjà de développer un nouveau produit : un ouvre-porte pour écrans tactiles, utiles dans les ascenseurs et les stations-services.

Retrouvez la chronique "La Relance Eco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Sud Lorraine.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise, un commerce, un club de sport, une association, une institution emblématiques de notre région. Comment se porte-t-il (elle) ? Quels enseignements tire-t-elle (il) de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle (il) dans l’avenir ?