La relance éco : à Damelevières, une nouvelle épreuve cycliste après l'annulation du Tour de la mirabelle

Chaque jour, France Bleu Sud Lorraine s'intéresse aux acteurs qui font notre région. Ce , il s'agit du club cycliste de Damelevières Team Macadam's Cowboys. Privé de Tour de la Mirabelle fin mai, le club a créé une épreuve féminine en octobre et veut voir plus loin.

Ils veulent regarder vers l’avant malgré l’annulation de la plus grande course cycliste du Grand Est, le Tour de la Mirabelle. Le club de Damelevières, Team Macadam's Cowboys, aurait dû organiser et participer à cette course du 29 au 31 mai en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Course inscrite au calendrier international de l'UCI mais annulée à cause de l'épidémie de Covid-19. Mais pas question de rester les bras croisés pour autant.

Une nouvelle course féminine en octobre

Aussitôt annulé, le Tour de la Mirabelle 2020 a trouvé un successeur, la Mirabelle Classic, course féminine de niveau national prévue le 11 octobre prochain, entre Tomblaine et Damelevières. Laurent Goglione, le patron du Team Macadam’s Cowboys ne voulait pas passer une saison entière sans organiser de course d’ampleur :

"Il y a une symbolique forte derrière tout ça, de se dire qu'on va continuer, qu'on va organiser, qu'on va se montrer, qu'on va montrer nos partenaires. On a la chance d'avoir quatre grands partenaires qui nous suivent. On se devait aussi de leur renvoyer la pareille et de leur montrer que même pendant cette période difficile, on reste dynamique."

Le Tour de la Mirabelle 2021 n’est pas en danger et pourrait même passer de trois à quatre jours mais Laurent Goglione va devoir discuter avec certains partenaires qui ont déjà versé de l’argent pour 2020. Des sommes pas évidentes à rembourser alors que le budget de l’épreuve tourne autour de 200 000 euros.

Avenir compliqué pour les clubs sportifs

Ce qui inquiète davantage Laurent Goglione, c’est le financement de ses deux équipes nationales masculine et féminine dans les prochaines années :

"On sait que les budgets communication et marketing des marques risquent d'être coupés du fait du manque à gagner de cette année. C'est là où je sens poindre une difficulté financière pour nous les clubs qui est juste la conséquence des difficultés des marques qui travaillent avec nous."

Ce confinement aura permis de renforcer l’esprit d’équipe du Team Macadam’s Cowboys grâce à des entraînements en commun et au complet via internet, ce qui n'arrive presque jamais sur route en cours de saison.

