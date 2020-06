Coronavirus : la société qui gère les liaisons entre Dieppe et Newhaven s'attend à des pertes "abyssales"

"Comme on dit dans la marine, on navigue à vue." Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le transport maritime est mal en point, et notamment les ferrys de la liaison Dieppe-Newhaven qui ne transportent que 2% des passagers qu'ils accueilleraient en temps normal. "La perte de chiffre d'affaires va être abyssale. Cela va être une très très mauvaise année, même si on retrouvait les touristes à compter de ce jour", confie Jean-Claude Charlo, le directeur général de la société DFDS Seaways France, qui gère la liaison.

"Catastrophiques"

Si le fret et le transport de marchandises ont permis à la compagnie de faire tourner ses ferrys ces dernières semaines, "l'industrie du ferry est un savant mélange de flux de fret et de passagers", rappelle Jean-Claude Charlo, invité ce lundi de France Bleu Normandie. "Les passagers n'étant pas au rendez-vous, les résultats sont catastrophiques", poursuit-il.

Jean-Claude Charlo espère que les négociations entre la France et le Royaume-Uni permettront de lever bientôt la quarantaine imposée depuis ce lundi aux touristes qui rentrent et sortent du pays. "Je pense que c'est la seule solution pour nous de revenir à une exploitation normale", explique le directeur général, qui rappelle que les liaisons maritimes ont aussi pâti du Brexit et des manifestations des Gilets jaunes.