La Relance Eco : A Dijon, Chris Bike parie sur le vélo haut de gamme

Le déconfinement a relancé notre appétit pour le vélo, et cela profite aussi aux modèles haut de gamme. A Dijon , le magasin Chris Bike vient d'ouvrir une deuxième enseigne de mille mètres carrés. On y vend des VTT et velos de route qui valent jusqu'a 10 mille euros

Un magasin de vélos ou l'on trouve des voitures de collection, des canapés profonds où se poser, une borne de jeu vidéo et un mini skate park. Bienvenue dans la deuxième enseigne de la boutique Chris Bike à Dijon, un lieu où l'on mise sur le vélo sportif et haut de gamme.

Christopher Wooldridge, 31 ans a ouvert ce nouveau magasin en mai, 13 impasse de Reggio non loin de la rocade, en plus de sa boutique originelle en centre ville. Il est à la tête d'une PME de 7 salariés.

Pourquoi avoir fait le pari d'ouvrir un nouvel espace de mille mètres carrés ?

Parce qu'on estime qu'il y a de la place dans cette ville pour un magasin très typé sport: VTT et vélos de route ,électriques ou non. On a une gamme immense avec plus de 15 marques. nos prix vont de 500 à parfois plus de 10 mille euros.

Exemple de prix pour un vélo de route © Radio France - Olivier Estran

Ça se vend ?

Ça se vend de plus en plus. 80 % de ma clientèle sont des gens que je n'avais pas vu auparavant. Le déconfinement a aiguisé les appétits pour les sports de pleine nature. Ce magasin était prévu de longue date, mais avec la sortie du confinement ça tombait plutôt pas mal, avec des personnes qui veulent faire du sport sans être enfermés.

Quel est le type de vélo qui se vend le mieux chez vous ?

Le VTT électrique, car il na y a pas de clients cible. Tout le monde peut rouler avec un vélo électrique, il y a des modèles dès 3 ans , et ça permet d'ouvrir a tout type de pratiquants , de faire des sorties en groupes sans êtres largués par les plus forts. Ça fait des balade sympas. Au niveau prix , il faut compter au moins deux mille euros pour ce produit.

Un des rayons du magasin © Radio France - Olivier Estran

Quelle est votre clientèle ? ce sont uniquement des gens aisés ?

Non, on a vraiment monsieur et madame "Tout le monde". C'est ce qui est cool avec le vélo, on a faire à des passionnés, alors alors les gens sont moins regardants sur le tarif. On a tout type de clients, et d'ailleurs c'est ce qui est sympa avec les modèles électriques. Ça rassemble du monde et on des gens de tout niveaux et de toutes conditions sociales.

Quel est votre premier bilan, ça correspond a vos attentes ?

Oui on est très contents ça se passe très bien. L'atelier notamment est sur-chargé de demandes, comme c'est le cas partout ailleurs. Après on verra ce que nous réserve l'avenir, si il y a une deuxième vague de Covid ou si on ressent nous aussi les effets de la crise économique. Mais si tout se passe bien, pourquoi ne pas s’étendre sur d'autres villes ou à la montagne ?