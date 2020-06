La relance éco : à Dijon, l'activité traiteur de la Maison Mitanchey ne reprendra qu'en septembre

C'est sans doute l'un des secteurs les plus impactés par la crise du coronavirus, les traiteurs ne sont pas au bout de leurs peines. Avec l'annulation des mariages, séminaires et congrès, le bout du tunnel ne sera pas avant septembre.

Petits fours, mariages et repas d'affaires, ce sont les spécialités du traiteur dijonnais "La Maison Mitanchey". Cette société existe depuis plus de 30 ans. Et pour elle, le confinement se prolonge puisque l'activité est toujours à l'arrêt. On fait le point avec sa gérante Nathalie Goux.

Nathalie Goux, gérante de la Maison Mitanchey à Dijon Copier

L'activité traiteur est impactée pour de longs mois avec l'annulation des séminaires et le report des mariages © Maxppp - Leyla Vidal

Pour vous, la relance économique, ce n'est pas pour tout de suite?

Cette activité n'a malheureusement toujours pas repris. On était clairvoyant en sachant que dans cette activité, on travaille avec 90% d'entreprises et d'associations qui préparent les événements entre trois et six mois à l'avance. Ce sont des manifestations où vous avez de 100 à plus de 1000 personnes, et les mois de juillet et août, c'est la période de vacances donc une période pendant laquelle les entreprises n'organisent pas de séminaires ou de congrès. Et pour les mariages, 60% ont été reportés à 2021.

Financièrement, comment vous en sortez vous ?

J'ai dix salariés et jusqu'à maintenant, l'Etat prenait en charge une partie du salaire avec les mesures de chômage partiel, mais on entend qu'à partir de ce mois de juin, l'entreprise doit participer à 15%. On a besoin d'éclaircissements pour savoir comment ça va se passer dans les mois à venir , car pour nous, la reprise s'effectuera plutôt en septembre.

