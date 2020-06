La relance éco : à Dijon, l'agence de voyages JMB Voyages chiffre ses pertes à un million d'euros

Le tourisme et les agences de voyages sont l'un des secteurs d'activité qui a le plus souffert du confinement et de la crise du coronavirus. Le président de la république annonce la réouverture des frontières de l'espace Shengen. Est-ce vraiment la fin du cauchemar pour autant? Pas forcément pour Jean-Marie Bernard, le patron de l'agence JMB Voyages à Dijon, spécialisée dans les voyages au Canada.

L'agence de voyage JMB voyages est spécialisée dans la destination canada. Son chiffre d'affaires est quasi nul cette année Copier

Le site internet de JMB Voyages, une agence spécialisée dans les voyages au Canada - JMB Voyages

Comment avez vous traversé cette période de confinement , on l'imagine très difficile pour votre agence?

On l'a traversé effectivement avec beaucoup d'anxiété, parce que l'agence est fermée depuis le jour du confinement le 15 mars, En plus, nous sommes spécialisés sur la destination Canada, c'est à dire que les mesures actuelles de réouverture des frontières de l'espace Shengen et des pays européens ne nous concernent pas directement puisque nous, nous envoyons nos clients en Amérique du Nord principalement. A ce jour, on n'a pas de date de réouverture. Depuis le 15 mars, on a un activité qui est proche de zéro en fait.

Actuellement les gens vous recontactent pour partir en voyage ou, au contraire, est-ce qu'ils continuent d'annuler leurs réservations?

La plupart des personnes qui nous contactent, effectivement c'est soit pour annuler, soit pour reporter leur voyage, soit pour venir aux informations parce que tous nos clients s'interrogent sur la date à laquelle, il pourront effectivement repartir. L'agence est physiquement fermée mais nous sommes bien entendu disponibles par internet et par téléphone, et la grande majorité des appels concernent des annulations ou des reports de voyages.

Vous arrivez à chiffrer les pertes engendrées par cette situation?

Dans la mesure où notre activité est saisonnière puisque le Canada, on le vend en très grande majorité sur l'été, (quelques départs en hiver mais environ 85% des voyages se font en été), à ce jour, on peut estimer que la saison 2020 sera quasiment nulle. Au mieux, quelques clients pourront partir en septembre mais aujourd'hui encore, on n'en est pas certain. L'année 2020 sera donc une année blanche, ou une année noire selon comment on se place. On a un chiffre d'affaire traditionnellement autour d'un million d'euros, donc la perte sera voisine de ce chiffre.

Vous restez optimiste malgré tout?

Je le suis par nature et je crois que le voyage est quelque chose de formidable. Quand on discute avec nos clients à leur retour, à chaque fois, ils nous racontent qu'ils ont fait des rencontres extraordinaires. ils découvrent la culture d'un autre pays, que ce soit le canada ou ailleurs. On a absolument besoin de ça. C'est presque vital de voyager, rencontrer les autres et connaitre d'autres cultures. Petit à petit, les choses vont revenir. Il faut juste qu'on ait une capacité d'adaptation. On est dans l'obligation de nous adapter et nous réinventer en permanence et ceux qui resteront demain sont ceux qui réussiront à s'adapter.

