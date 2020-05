La relance éco : à Dijon, la boutique Chouette France espère reprendre son envol grâce au "Made in France"

La boutique Chouette France, rue Bossuet à Dijon, a repris du service après huit semaines de fermeture. La reprise pour cette boutique est l'occasion de reparler de consommation locale et donc moins dépendante du made in ailleurs.

Comment relancer son activité lorsque l'on est resté fermé pendant huit semaines ? c'est le défi que va devoir réussir la boutique "Chouette France", une boutique basée à Dijon qui ne vend que des produits fabriqués en France et le plus possible en Bourgogne. Sa gérante, Marie-Laure Mouillot, fait le point sur ces huit semaines de confinement et sur l'avenir de sa boutique.

la boutique Chouette France à Dijon - -

Vous avez rouvert votre boutique lundi ; est-ce que vos clients habituels sont revenus ?

On n'a que deux jours d'activité donc c'est difficile à dire pour l'instant si tout le monde est prêt à revenir dans les boutiques, mais oui, ce mardi nous avons eu pas mal de passage, avec effectivement des clients habituels heureux de pouvoir consommer à nouveau!

Comment vous êtes vous organisée dans votre magasin pour accueillir les clients ?

On a mis en place les mesures classiques. Le port du masque est obligatoire, on se lave le mains en rentrant dans la boutiques, il y a un sens de circulation, les essayages sont limités le plus possible. Je désinfecte les cabines et on alterne les deux cabines pour ces essayages. Tous les habits essayés sont mis en quarantaine et passés à la vapeur pour minimiser les risques

Comme beaucoup, vous appelez en cette période de reprise les consommateurs à changer leur mode de consommation ? Ça veut dire quoi au juste ?

Il y a eu une réflexion sur la manière de consommer autrement et notamment de consommer "local" ou au moins consommer "made in France", car on a vu qu'on était dépendant, entre autres pour les masques, du "made in ailleurs". On aura d'ici quelques jours dans notre boutique des masques fabriqués en France. Il y plein d'entreprises textiles de notre pays qui se sont mobilisées pour en confectionner

