La relance éco : à Dijon, la fabrique de pain d'épices Mulot & Petitjean totalise 850 000 euros de pertes

Le pain d'épice Mulot et Petitjean, fierté locale, fabriqué à Dijon et mondialement connu. Comment se porte l'entreprise ? L'activité a t-elle pu redémarrer ? On fait le point avec sa directrice Catherine Petitjean.

Fondée en 1796, la maison Mulot & Petitjean est l’héritière d’une longue et prestigieuse histoire. En 1901, Auguste Petitjean épouse Marguerite Mulot et ainsi fusionnent deux des plus anciennes fabriques de Pain d’épices de Dijon. Aujourd'hui ses pains d'épices s'exportent dans le monde entier. Comment l'entreprise ressort-elle du confinement? Entretien avec sa directrice, Catherine Petitjean.

Vous avez rouvert il y a une semaine avec en invité de marque la ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Comment vous portez vous?

On a rouvert nos trois magasins de Dijon et de Beaune le 13 mai, et le musée mardi dernier. Elisabeth Borne a visité notre entreprise et nous lui avons présenté nos mesures prises pour la transition écologique.

Peut-on chiffrer vos pertes à l'heure actuelle?

Dans les magasins, on est sur 450 000 euros de pertes ou de manque à gagner sur le chiffre d'affaires et 400 000 euros sur la production, ce qui est conséquent en deux mois et demi. Tous nos efforts vont vers la reconstitution de ce chiffre d'affaires perdu. Il nous reste jusqu'à la fin de l'année. Les équipes commerciales y travaillent. Pour les magasins, ce sera plus compliqué car il y a une inconnue sur le tourisme pour cet été. Personne n' a de boule cristal donc on verra!

Que comptez-vous mettre en place? Une ouverture en juillet ?

Sur la production non car on a un investissement important puisque nous devons changer de four en juillet. Ça c'est maintenu. Pour maintenir l'activité, il faut de la trésorerie, on a demandé un prêt garanti par l'Etat. Il faut aussi du chiffre d'affaires et de la marge. On pense qu'avec cet investissement, il y aura moins de pertes "matières". Donc ce sera fermé en juillet, mais cela a l'avantage d'occuper nos équipes en juin pour faire du stock, même si l'activité n'a pas complètement repris. Donc juin, c'est 100% pour reconstituer les stocks, la fermeture en juillet, et au mois d'août on commencera à travailler pour la fin de l'année. La bonne nouvelle c'est que ça va maintenir nos équipes occupées. Il faut rester positif !

