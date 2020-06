La relance éco : à Dijon les entreprises de l'événementiel sont les oubliées du déconfinement

Le secteur de l'événementiel souffre beaucoup de la crise du coronavirus, et ce n'est malheureusement pas fini. A Dijon, EMA vents est spécialisée dans la création d'événements en Côte-d'Or, dans toute la France et à l'international. Entretien avec son PDG, Sylvain Camos.

A l'heure où l'activité reprend tant bien que mal dans différents secteurs, celui de l'événementiel reste toujours complètement à l'arrêt et les plus proches perspectives de reprise ne sont pas avant octobre. A Dijon, la société EMA Events est sans activité depuis février. Elle emploie 20 salariés et commence à trouver le temps très très long.

EMA Events a notamment organisé à Dijon l'inauguration du nouveau musée des Beaux Arts

Votre société E.M.A Events est donc spécialisée dans l'événementiel, tout est à l'arrêt en ce moment ?

Je préfère en rire qu'en pleurer parce qu'on est effectivement à l'arrêt depuis le 14 février. On a eu au début beaucoup d'annulations ou de reports par principe de précaution et aujourd'hui simplement parce que nous n'avons plus le droit d'exercer notre métier depuis le début de confinement. Aujourd'hui, on est un peu les oubliés. On n'a aucune directive, aucune annonce, ni même de perspective pour reprendre notre travail.

Quel est l'impact financier? On imagine qu'il doit être très lourd ?

Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre. Quand vous avez zéro euro de chiffre d'affaires pendant des mois, l'impact financier est considérale. Nous E.M.A on est à 98% d'annulations de commandes ou de reports en 2021. Mais pour aller en 2021, il faut déjà pouvoir aller jusqu'au bout de 2020. Et ce qui est inquiétant aussi c'est quid après la reprise? Comment ça va reprendre et est-ce que ce sera dans les mêmes conditions qu'avant? pour pouvoir payer tous les objectifs et les prêts que nous avons contractés ?

On parle de restrictions sanitaires jusqu'en octobre. Vous arrivez quand même à avoir des perspectives de reprise d'activité ou ça reste la grande inconnue pour le moment?

Pour nous, c'est la grande inconnue jusqu'en octobre parce qu'on a des commandes qui ont été reportées jusqu'à cette échéance. Avant il n'y a rien. C'est le néant. Mais même, c'est la grande inconnue. On aimerait pouvoir se préparer par rapport aux mesures sanitaires et savoir comment se protéger. Mais ce qui nous rend dingue, c'est que nous en tant que professionnels, on n'a pas le droit d'organiser des événements, mais en même temps, vous avez le droit de manifester et sans masques dans la rue à plus de 20 000 personnes, vous avez le droit d'organiser des manifestations privées dans votre jardin avec le nombre de personnes ou de convives que vous désirez. Pour un virus ou pour une maladie infectieuse, je ne vois pas la différence avec un événement professionnel qui serait encadré avec des mesures sanitaires bien faites et bien respectées!

Que faites vous en ce moment ? Vous travaillez sur la fin d'année ou l'année prochaine?

Plus personne ne travaille puisque l'ensemble de mes salariés est en chômage partiel, sauf moi car en tant que dirigeant je n'y ait pas droit. J'essaie de trouver des solutions, de réfléchir à des concepts, d'essayer de rester vivant et visible. C'est comme si vous on se préparer à un événement sportif sans en connaître sa nature!

